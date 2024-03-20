Hücreden AIDS’e neden olan HIV virüsünü çıkarttılar!

Avrupa Klinik Mikrobiyoloji ve Bulaşıcı Hastalıklar Derneği (ESCMID), Nisan ayında yapılacak kongresi öncesinde sunulan bilimsel çalışma hakkında açıklama yaparak Hollanda merkezli Amsterdam Üniversitesi’nden bilim insanlarının, yeni bir gen düzenleme teknolojisiyle hücreden HIV virüsünün izlerini ortadan kaldırdığını duyurdu. ESCMID dün yaptığı açıklamada “Hollanda'daki bir araştırma ekibi, laboratuvardaki enfekte hücrelerdeki HIV virüsünün tüm izlerini ortadan kaldırmak için en yeni CRISPR-Cas gen düzenleme teknolojisinin nasıl kullanılabileceğini göstererek tedavi umutlarını artırdı” denildi.

NOBEL ÖDÜLLÜ YÖNTEM KULLANILDI

HIV tedavisi arayışında önemli bir atılım olarak değerlendirilen bilimsel çalışmada kullanılan CRISPR-Cas gen düzenleme teknolojisi, bir organizmanın DNA'sının belirli bölümlerini doğru bir şekilde hedeflenmesine ve değiştirilmesine olanak tanıyor. Bu yöntem, mucitleri Jennifer Doudna ve Emmanuelle Charpentier'e 2020 Nobel Kimya Ödülü'nü getirmişti.

MOLEKÜLER MAKAS

Açıklamada “Moleküler 'makas' gibi çalışan CRISPR-Cas, DNA'yı belirlenen noktalardan kesebilir. Bu eylem, ya istenmeyen genlerin silinmesini ya da bir organizmanın hücrelerine yeni genetik materyalin eklenmesini kolaylaştırarak ileri tedavilerin önünü açıyor” denildi. Bilim insanları, bu başarının HIV’i ‘hemen yarın tedavi edebilecekleri’ anlamına gelmediğini ancak bir tedavi stratejisi tasarlamaya yönelik önemli bir ilerlemeyi temsil ettiğini vurguladı.

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