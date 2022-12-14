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HSK’da yeni atamalar

Hakimler Savcılar Kurulu’nda(HSK) yapılan Genel Kurulunca yeni atamalar gerçekleştirildi.

14.12.2022 - 19:00 | | İHA
HSK’da yeni atamalar

Hakimler Savcılar Kurulu’nda yapılan Genel Kurulunca yeni atamalar gerçekleştirildi. HSK sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımında şu ifadelere yer verdi:
“Hakimler Savcılar Kurulu Genel Kurulunca 14 Aralık 2022 tarihinde yapılan toplantıda; HSK Teftiş Kurulu Başkanlığına Başmüfettiş Osman Nuri Yiğit, HSK Teftiş Kurulu Başkan Yardımcılığına Başmüfettiş Murat Gülaç atanmıştır. Meslektaşlarımızı tebrik eder, görevlerinde başarılar dileriz.”

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