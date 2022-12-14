HSK’da yeni atamalar

Hakimler Savcılar Kurulu’nda yapılan Genel Kurulunca yeni atamalar gerçekleştirildi. HSK sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

“Hakimler Savcılar Kurulu Genel Kurulunca 14 Aralık 2022 tarihinde yapılan toplantıda; HSK Teftiş Kurulu Başkanlığına Başmüfettiş Osman Nuri Yiğit, HSK Teftiş Kurulu Başkan Yardımcılığına Başmüfettiş Murat Gülaç atanmıştır. Meslektaşlarımızı tebrik eder, görevlerinde başarılar dileriz.”