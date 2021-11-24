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HSK üyeliğine Havvanur Yurtsever seçildi

Hakimler ve Savcılar Kurulu'nda boşalan üyelik için Havvanur Yurtsever seçildi.

24.11.2021 - 18:00 |
HSK üyeliğine Havvanur Yurtsever seçildi

TBMM Genel Kurulu, Meclis Başkanvekili Celal Adan başkanlığında toplandı. Genel Kurul'da daha önce HSK üyeliğinden istifa eden Hamit Kocabey'den boşalan üyelik için seçim yapıldı.

Seçime Havvanur Yurtsever, Timur Borahan ve Mustafa Halit Çelik aday olarak katıldı. Yapılan gizli oylamada ilk turda gerekli oy çoğunluğu yakalanamadı. Yapılan ikinci tur oylamada adaylar gerekli olan 360 oyu alamadı. İkinci tur oylamada Timur Borahan 14, Mustafa Halit Çelik 5, Havvanur Yurtsever ise 327 oy aldı. En çok oyu alan iki aday arasında ad çekme usulüne göre seçim yapıldı. Buna göre; Havvanur Yurtsever, Hakim ve Savcılar Kurulu üyeliğine seçildi.

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