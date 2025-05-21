HSK üyeleri belli oldu

TBMM Genel Kurulu'nda HSK'ya beş üye seçimi yapıldı. Hakim ve Savcılar Kurulu birinci tur oylamada üçte iki çoğunluk arandı. Oylamaya 344 milletvekili katıldı. Yargıtay üyelerinden Ömer Fark Aydıner 41, Fuzuli Aydoğdu 270, Mustafa Yapıcı 9; İbrahim Temir 25, Hakan Türkön 7, Hakan Yüksel 283; Seyfi Han 284, Şerafettin Saka 15, Ergün Şahin 14; Danıştay üyelerinden Kemal Açıkgöz 5, Cengiz Aydemir 29, Aysel Demirel 284; öğretim üyesi ve avukatlardan Hasan Oğuz Altınkaynak 12, Figen Şaştım 11, Alişan Tiryaki 293 oy aldı. 2 milletvekili boş, 20 milletvekili ise geçersiz oy kullandı.

İkinci tur oylamada beşte üç çoğunluk arandı. Oylamaya 363 milletvekili katıldı. Yargıtay üyelerinden Ömer Fark Aydıner 78, Fuzuli Aydoğdu 204, Mustafa Yapıcı 75; İbrahim Temir 133, Hakan Türkön 25, Hakan Yüksel 203; Seyfi Han 218, Şerafettin Saka 42, Ergün Şahin 102; Danıştay üyelerinden Kemal Açıkgöz 69, Cengiz Aydemir 74, Aysel Demirel 219; öğretim üyesi ve avukatlardan Hasan Oğuz Altınkaynak 136, Figen Şaştım 7, Alişan Tiryaki 217 oy aldı.

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Ad çekme usulü ile yapılan üçüncü tur oylamada Yargıtay üyelerinden Fuzuli Aydoğdu, Hakan Yüksel, Seyfi Han; Danıştay üyesi Cengiz Aydemir, öğretim üyeleri ve avukatlar arasından Alişan Tiryaki HSK üyeliğine seçildi.