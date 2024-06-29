HSK atama listesi 2024! HSK kararnamesi Resmi Gazete’de: İşte HSK kararname listesi

Hakimler ve Savcılar Kurulu'nun (HSK) atama kararları 2024 Resmi Gazete'nin 29 Haziran tarihli sayısında yayınlandı. Resmi Gazete’de yayımlanan HSK’ya ait atama kararları ile toplamda 4 bin 340 hakim, savcı ve mahkeme üyesi ve başkanının görev yeri değişti.

Karar ile birlikte İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığına, Antalya Cumhuriyet Başsavcısı Zafer Koç, Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığına, Ankara Cumhuriyet Başsavcı Vekili Mustafa Gökçe, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına, Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcısı Gökhan Karaköse, Antalya Cumhuriyet Başsavcılığına ise Başsavcılık Vekili Yakup Ali Kahveci atandı.

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