HaberlerGündem Haberleri Hizmetçiden ev sahibine büyük tokat: Her gün evde kimse yokken yaptı, bir düğünde ortaya çıktı

09.09.2025 - 13:16Güncellenme Tarihi:
Çanakkale'de maden ocağı sahibi A.T. 7 ay önce eve hizmetçi aldı. Hizmetçi kadın, evde kimse yokken her gün kasadaki altınları sahteleriyle değiştirdi. 10 milyon TL değerindeki altınların sahte olduğu bir düğünde ortaya çıktı. Suçlamaları kabul eden kadın, tutuklandı.

Yaklaşık 5 ay önce meydana gelen olay çarpıcı detaylarla dolu. Maden ocağı işletmecisi iş kadını A.T.'nin ev işlerine yardımcı olması amacıyla 7 ay önce yanına hizmetli E. K.'yı aldı. A.T. her sabah eve gelen E.K.'ya güvenerek evin tüm anahtarlarını teslim etti.

İddiaya göre, hizmetli E.K. evin temizliği sırasında yatak odasında bulunan kasayı fark etti. Evdeki anahtarlarla kasayı açan E.K. her gün kasadan bir çeyrek altın alıp, yerlerine ise sahtelerini koydu. 37 adet çeyrek altını sahteleriyle değiştiren E.K. fark edilmediğini anlayınca bu sefer 17 adet 22 ayar bileziği imitasyon bileziklerle yer değiştirdi. Bazı özel parçaların ise düşük ayarlı olanlarını kuyumculara sipariş vererek yaptırdı. Bu yöntemle hizmetli E.K., piyasa değeri 10 milyon lirayı bulan altını çaldı. Tüm altınları çalan E.K. 300 bin lira değerindeki kol saatini bile sahtesiyle değiştirdi.

DÜĞÜNE GİTTİ HER ŞEY ORTAYA ÇIKTI

Yer yer kasayı kontrol eden A.T. altınları ve ziynet eşyalarının kutularını görünce E.K.'dan hiç şüphelenmedi. Ta ki A.T. bir düğün davetine katılana kadar. Kasadan bir çeyrek altın alarak bir düğün törenine katılan A.T. ve eşi K.T. ismini kurdeleye yazarak gelin ve damada taktı.

Hırsızlık, gelin ve damatın altınları bozdurmak için kuyumcuya götürmesiyle ortaya çıktı. Altının sahte olduğunu öğrenen gelin ve damat durumu aileye bildirdi. Durumdan şüphelenen A.T., kasadaki tüm altınları alarak kuyumcuya götürdü.

Altınlarının tamamının sahte olduğunu öğrenen A.T. hizmetli E.K.'dan şikayetçi oldu. Emniyette hakkındaki suçlamaları kabul eden E.K., altınları sahteleriyle yer değiştirdiğini, paraları ise oyun sitelerinde kaybettiğini söylerdi.

E.K. tutuklanarak cezaevine gönderilirken aynı yöntemle Gökçeada'da da bir aileyi dolandırdığı ortaya çıktı.

 

