“Hızlı On”da 10’da 10 bilen iki talihli 5 dakikada milyoner oldu!

Haberin Devamı

Milli Piyango’nun yeni oyunu “Hızlı On”, iki talihliye kişi başı 10 milyon TL’lik ikramiye kazandırdı! 26 Eylül Cuma günü Sakarya Karasu’dan ve 28 Eylül Pazar günü Bilecik Bozüyük’ten “Hızlı On” oynayan talihliler, 20 TL’lik kolonda 10 sayı bildi ve kişi başı 10 milyon TL kazandı. Talihliler 10 sayı seçtikleri 20 TL’lik kolonda 10 sayı bilerek, yatırdıkları 20 TL’nin tam 500.000 katını kazandılar. Bayilerden, Milli Piyango Online web sitesi ve Milli Piyango Online mobil uygulaması üzerinden oynanabilen “Hızlı On”da, şans oyunları tarihinde bir ilk olarak 5 dakikada bir çekiliş gerçekleştiriliyor ve oyunseverler kazanıp kazanmadıklarını hemen öğrenebiliyor.

37 farklı ikramiye kategorisi bulunuyor

Hızlı On oynayarak milyoner olan talihliler, 10 tane sayı tahmin etmek için şanslı sayılarını seçtiler. Çekiliş sonucunda 1 ile 80 sayı arasından çekilen 20 tane sayının 10 tanesini doğru bilen talihliler kişi başı 10 milyon TL’lik ikramiyenin sahibi oldu.

“Jet hızında oyna, heyecanı katla!” sloganıyla oyunseverlere sunulan Hızlı On’da oyuncular en az 1 en çok 10 adet sayı seçebiliyor ve bildikleri sayı adedine bağlı olarak kazanacakları tutarı öngörebiliyor. 37 farklı ikramiye kategorisi bulunan Hızlı On’da oyuncular tahmin ettikleri sayıdan daha az bilirlerse de kazanabiliyor. Oyuncular hem kolonlarda oynayacakları numara adedini hem de oynadıkları kolonlar için yatıracakları tutarı kendileri seçebiliyor. 20 TL, 30 TL, 50 TL, 100 TL ya da 500 TL olarak belirlenen kolon tutarları, oynanan tüm kolonlar için geçerli oluyor. Ayrıca, “Çoklu Çekiliş” seçeneği işaretlenerek 2, 5,10 ya da 20 olmak üzere birden fazla çekilişe de katılınabilir.

25 milyon TL’lik büyük ikramiye

Haberin Devamı

Hızlı On’un kazandıracağı en yüksek ikramiye tutarı 25 milyon TL’dir. 37 farklı ikramiye kategorisi bulunan Hızlı On’da, 9 ya da 10 sayı seçilerek oynanan kolonlarda, hiç sayı bilinmemesi durumunda bile ikramiye kazanılır.

Hızlı On nasıl oynanır?

Hızlı On, bayilerde bulunan oyun kuponu üzerinden, Milli Piyango Online web sitesi ve Milli Piyango Online mobil uygulaması üzerinden oynanabiliyor. Kuponda yer alan kolonların solunda yukarıdan aşağıya doğru, 1’den 10'a kadar yer alan numaralardan oynamak istenilen numara adedi seçiliyor. Oyuncu seçtiği kadar numarayı mavi ya da siyah kalemle 80 sayı arasından işaretliyor. Numaraların rastgele terminalden belirlenmesi istenirse kolonun altında yer alan “Sen Seç” kutucuğu da işaretlenebiliyor. Kolon başına oyun tutarı işaretleniyor: 20 TL, 30 TL, 50 TL 100 TL ya da 500 TL olarak belirlenen tutarlardan seçilen tutar tüm kolonlar için ayrı ayrı geçerli oluyor. Bu oyunda minimum oynama tutarı ise 30 TL. Örneğin, 20 TL seçilerek iki farklı kolon ya da 30 TL seçilerek bir kolon oynanabilir. “Çoklu Çekiliş” seçeneği işaretlenerek 2, 5,10 ya da 20 olmak üzere birden fazla çekilişe de katılınabilir.