Hırsıza karşı kapıyı 3 kez kilitlemek işe yarar mı? İşte cevabı!

Burhan ŞAHİN / gazetevatan.com - Evlerde bulunan bazı küçük güvenlik zafiyetleri, hırsızlara adeta davetiye çıkarabiliyor. Bu noktada evlerin giriş noktalarında yer alan güvenlik açıkları mutlaka tespit edilmeli ve gerekli önlemler alınmalı. Hırsızlık vakalarına yönelik caydırıcı özelliği bulunan kamera ve alarm sistemleri ev güvenliği için oldukça önemli iki unsur olarak karşımıza çıkıyor. Eğer alarm veya kamera sistemi mevcut ise evden çıkmadan önce bu sistemlerin aktif olup olmadıklarının kontrolü yapılmalı ve bu kontrol alışkanlık haline getirilmeli. Akıllı ev teknolojilerinin gelişimi ile güvenliği sağlamak için sensör sistemleri de ön plana çıktı. Sensör sistemleri, akıllı cihazlar üzerinden kolayca kontrol edilebilme, evde olunmayan zaman dilimlerinde evin güvenliğini sağlayabilme konusunda büyük katkı sağlamakta.

Olası hırsızlık vakalarına karşı evlerimizde, işyerlerimizde küçük de olsa aldığımız tedbirler güvenlik konusunda önemli katkıda bulunabilir. Çilingir Emir Şatak, hırsızlara karşı evimizde ne gibi önlemler alabileceğimiz konusunda açıklamalarda bulundu.

İKİ TANE KİLİT YETERLİ!

Çelik kapıların yapımında kullanılan malzemelerin kalitesi kadar, kilit sisteminin de önemli olduğuna vurgu yapan Çatak, "Çelik kapılardaki kilit sayıları art niyetli insanların kapınızı açmasındaki süreyi uzatmaktadır, standart bir çelik kapıda 2 adet kilit vardır ve yeterlidir" diye konuştu. Özellikle büyük şehirlerde insanlar evlerinde olmadıkları zamanlarda evlerinin güvenliğinden endişe ediyor. Farklı kilit sistemlerini deneyerek en iyi sonucu elde etmeye çalışıyorlar. Burada akıllara, "hırsızlar hangi kilidi açamaz?" sorusu geliyor. Emir Çatak, bu konuda, "Tuzaklı barel, çelik takviyeli barel, alarmlı barel, bu tür kilitlerin açılması daha zordur, kapının açılma süresini uzatır" ifadelerini kullandı.

3 KEZ KİLİTLEMEK DOĞRU MU YANLIŞ MI?

Uzmanlar evden çıkıldığı durumlarda kilitlemenin mutlaka yapılması gerektiğine vurgu yapıyor. Evinin güvenliğini arttırmak isteyenler ise internetten araştırma yaptıklarında karşılarına ilk çıkan, kapının 3 kez kilitlenmesi gerektiği oluyor. "Kilidinizi 3 tur kilitlerseniz kilit milinizin kilide tutunan kısmının mukavemeti azalacaktır ve darbe ile daha rahat kırılabilir" görüşüyle ilgili Emir Çatak, "Çelik kapılarda kilidi 3 tur kilitlemenin bir sakıncası yoktur, hatta alarmlı kilitler üçüncü turda devreye girer. Sosyal medya platformlarında da sıkça karşılaşıyorum, "kapınızı 2 tur kilitlerseniz daha güvenlikli olur" diye, art niyetli bir insan gelince kapınızın göbek kısmını kırıp ya da göbeğin üst kısmından kapıyı açıyor. Bu durumda da anahtarla açıyormuşsunuz gibi düşünün 3 tur kitlerseniz 3 tur açması gerekir, 1 tur kitlerseniz 1 tur açması gerekiyor" dedi.

HIRSIZLIĞA KARŞI EKSTRA ÖNLEM

Evinin güvenliğini arttırmak isteyenler için alınması gereken ekstra önlemlere de örnek veren Emir Çatak, "Pencerelerinize alarmlı hırsız kilidi takabilirsiniz, aynı şekilde kapınıza alarmlı bir kilit modeli takabilirsiniz çünkü alarm devreye girdiğinde art niyetli insanın sesinden panik yapıp gitme olasılığı yüksektir" diye konuştu.