(Hırka-i Şerif cami ziyaret saatleri 2024) Hırka-i Şerif cami nerede, Hırka-i Şerif Camii nasıl gidilir?
Hırka-i Şerif'in ziyaret saatleri 2024 merak ediliyor. Hırka-i Şerif nerede, saat kaça kadar açık? Sorularına yanıt aranıyor. Hz. Muhammed’in vasiyeti üzerine Veysel Karani’ye bırakılan önemli kutsal emanetlerden Hırka-i Şerif, vatandaşların ziyaretine açıldı. Ramazan ayı boyunca ziyarete açık olacak kutsal emaneti görmek isteyenler, Hırka-i Şerif’in nerede olduğunu ve ziyaret saatlerini araştırıyor. İşte Hırka-i Şerif'in ziyaret saatleri…
Hz.Muhammed'in vasiyetiyle Veysel Karani Hazretlerine hediye edilen Hırka-i Şerif, Hırka-i Şerif Camii'nde ziyarete açıldı. Hırka-i Şerif'in ziyaret tarihleri ve saatleri elli oldu. Peki, Hırka-i Şerif cami nerede, Hırka-i Şerif Camii nasıl gidilir? İşte Hırka-i Şerif ziyaret saatleri 2024…
HIRKA-İ ŞERİF ZİYARET SAATLERİ 2024
Hırka-i Şerif, Ramazan ayı boyunca haftaiçi 10.00-17.00, haftasonu ise 09.00-17.30 saatleri arasında, Kadir Gecesi’nde ise 03.00’e kadar ziyaret edilebilecek. Ziyaretler, arife günü ikindi namazı sonrasında sona erecek.
HIRKA-İ ŞERİF CAMİİ NEREDE, NASIL GİDİLİR?
1851 yılından beri Hırka-i Şerif Camii'nde muhafaza edilen Hırka-i Şerif'i ve Sakal-ı Şerif, Fatih’teki Hırka-i Şerif Camisi'nde sergileniyor.
İstanbul’un Fatih ilçesinde bulunan caminin yer aldığı durak, Hırka-i Şerif mahallesidir. İETT otobüs hattını kullanmak suretiyle bu durağa ulaşmak mümkündür. Eminönü tarafından 38E numaralı otobüsler bu duraktan geçmektedir. Aynı zamanda Yenikapı Metro hattıyla da Hırka-i şerif camisine ulaşmak mümkündür.