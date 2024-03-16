(Hırka-i Şerif cami ziyaret saatleri 2024) Hırka-i Şerif cami nerede, Hırka-i Şerif Camii nasıl gidilir?

Hz.Muhammed'in vasiyetiyle Veysel Karani Hazretlerine hediye edilen Hırka-i Şerif, Hırka-i Şerif Camii'nde ziyarete açıldı. Hırka-i Şerif'in ziyaret tarihleri ve saatleri elli oldu. Peki, Hırka-i Şerif cami nerede, Hırka-i Şerif Camii nasıl gidilir? İşte Hırka-i Şerif ziyaret saatleri 2024…

HIRKA-İ ŞERİF ZİYARET SAATLERİ 2024

Hırka-i Şerif, Ramazan ayı boyunca haftaiçi 10.00-17.00, haftasonu ise 09.00-17.30 saatleri arasında, Kadir Gecesi’nde ise 03.00’e kadar ziyaret edilebilecek. Ziyaretler, arife günü ikindi namazı sonrasında sona erecek.

HIRKA-İ ŞERİF CAMİİ NEREDE, NASIL GİDİLİR?

1851 yılından beri Hırka-i Şerif Camii'nde muhafaza edilen Hırka-i Şerif'i ve Sakal-ı Şerif, Fatih’teki Hırka-i Şerif Camisi'nde sergileniyor.



İstanbul’un Fatih ilçesinde bulunan caminin yer aldığı durak, Hırka-i Şerif mahallesidir. İETT otobüs hattını kullanmak suretiyle bu durağa ulaşmak mümkündür. Eminönü tarafından 38E numaralı otobüsler bu duraktan geçmektedir. Aynı zamanda Yenikapı Metro hattıyla da Hırka-i şerif camisine ulaşmak mümkündür.

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