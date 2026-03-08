Hipodromda kadın devriminin adı; Zülfiye

Haberin Devamı

BİR KADININ DÖNÜŞÜMÜ

Yıllar boyunca erkek egemen bir camiada var olma mücadelesi veren Türkiye’nin ilk kadın jokeyinin hikayesi belgesel ile ölümsüzleştirildi. Atlarla kurduğu bağ sayesinde yarış dünyasına adım atan Zülfiye Bulut, azmi ve yeteneğiyle kısa sürede dikkat çeken bir jokeye dönüştü. Atçılık tarihine adını yazdıran Bulut’un yaşam öyküsü, tüm kadınlara ilham olacak bir belgesel filmine konu oldu.

GERÇEK BİR HİKAYE

Atlarla kurduğu güçlü bağ sayesinde yarış pistlerine adım atan Bulut, zorluklara rağmen hayallerinden vazgeçmeyerek atçılık dünyasında kendi izini bıraktı. Yönetmenliğini Vakkas Aksu’nun yaptığı “Zülfiye” belgeselinin, proje koordinatörlüğü ve senaryosu Fatih Çalı imzasını taşıyor. Görüntü yönetmenliğini Melik Külekçi, içerik ve konsept danışmanlığını da Hakan Cantınaz yürütüyor. Mustafa Gözüm ve Kaan Onaylı’nın görüntüleriyle şekillenen yapım, gerçek bir hayat hikayesini etkileyici bir görsel anlatımla izleyiciyle buluşturuyor.

Haberin Devamı

ZORUNLU GÖÇTEN HİPODRUMA

Haberin Devamı

Belgesel, Bulut’un ailesinin Bulgaristan’dan Türkiye’ye uzanan göç yolculuğunu da ele alıyor. Bu yönüyle hikaye, Bulgaristan’dan Türkiye’ye göç eden ve burada büyük başarı elde eden bir başka spor insanı Naim Süleymanoğlu’nu da hatırlatıyor. Şampiyonluklarıyla tarihe geçen Süleymanoğlu’nun hikayesi, göçün ardından yeniden kurulan hayatların başarıya dönüşebileceğinin en çarpıcı örneklerinden biri olarak hafızalarda yer aldı. Zülfiye Bulut’un hikayesi de benzer şekilde, göçle başlayan zorlu bir hayatın azimle nasıl bir başarı öyküsüne dönüştüğünü ekrana yansıtıyor.

İLK GÖSTERİM YAPILDI

8 Mart Dünya Kadınlar Günü için hazırlanan ve ilk kez Tay TV’de yayınlanan “Zülfiye” belgeseli, D-Smart GO’nun içerik kütüphanesinde de yerini aldı.