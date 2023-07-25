GAZETE VATAN ANA SAYFA
Gazete Vatan Logo
HaberlerGündem Haberleri Hınıs Belediye Başkanı Erdoğan Eren, kalp krizi sonucu hayatını kaybetti
ABONE OL

Hınıs Belediye Başkanı Erdoğan Eren, kalp krizi sonucu hayatını kaybetti

Erzurum'un Hınıs ilçesinde 15 Temmuz akşamı düzenlenen törende konuşurken kalp krizi geçirip düşerek başını mermer zemine çarpıp beyin kanaması geçiren Belediye Başkanı Erdoğan Eren (45), tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

25.07.2023 - 11:28 | | ERZURUM, (DHA)
Hınıs Belediye Başkanı Erdoğan Eren, kalp krizi sonucu hayatını kaybetti

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla ilçede düzenlenen etkinlikte konuşan Hınıs Belediye Başkanı AK Parti’li Erdoğan Eren, bir anda yere yığıldı. Başını mermere çarpan Başkan Eren, tören alanında yapılan ilk müdahalenin ardından helikopterle Erzurum Atatürk Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Düşmeye bağlı beyin kanaması geçirdiği belirlenen Eren, hastanede yoğun bakıma alındıktan sonra entübe edildi. Yoğun bakım ünitesinde tedavi altında tutulan Erdoğan Eren, bugün sabah saatlerinde hayatını kaybetti.

 

GÜNCEL HABERLER

Bakan Işıkhan'dan memurları ilgilendiren açıklama: Görüşmeleri uzlaşmayla sonlandıracağız

Bakan Işıkhan'dan memurları ilgilendiren açıklama: Görüşmeleri uzlaşmayla sonlandıracağız

Bakan Uraloğlu duyurdu! Marmaray'ı 10 yılda 1 milyar kişi kullandı

Bakan Uraloğlu duyurdu! Marmaray'ı 10 yılda 1 milyar kişi kullandı

Bakan Koca’dan ilaç fiyatları açıklaması: Yapılan kur güncellemesidir

Bakan Koca’dan ilaç fiyatları açıklaması: Yapılan kur güncellemesidir