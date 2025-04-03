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GündemHindistan’a giden İngiliz uçağı Diyarbakır’a zorunlu iniş yaptı!
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Hindistan’a giden İngiliz uçağı Diyarbakır’a zorunlu iniş yaptı!

03.04.2025 - 10:34Güncellenme Tarihi:

Kaynak: İHA

Hindistan’a giden İngiliz uçağı Diyarbakır’a zorunlu iniş yaptı!

Hindistan’a giden İngiliz havayolu şirketi Virgin Atlantic’e ait uçak, rahatsızlanan yolcu için Diyarbakır’a zorunlu iniş yaptı.

İngiliz havayolu şirketi Virgin Atlantic’e ait VS358 sefer sayılı Londra Heathrow - Mumbai seferini yapan G-VTEA tescilli Airbus A350-1000 tipi uçak, rahatsızlanan yolcu için dün gece saatlerinde Diyarbakır Havalimanı’na acil iniş yaptı.

Hindistan’a giden İngiliz uçağı Diyarbakır’a zorunlu iniş yaptı

Uçak, sert iniş sonrası arızalanarak Diyarbakır Havalimanı’nda kaldı. Yolcular ise geceyi burada geçirdi. Uçağın, arızanın giderilmesinin ardından kalkış yapacağı öğrenildi.

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