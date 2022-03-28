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GündemHijyenik ped KDV oranı yüzde kaç, kadın pedinde KDV oranı düştü mü?
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Hijyenik ped KDV oranı yüzde kaç, kadın pedinde KDV oranı düştü mü?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Temel ihtiyaç maddelerinden olan deterjan, sabun, tuvalet kağıdı, peçete, bebek bezi gibi ürünlerin KDV'sini yüzde 18'den yüzde 8'e indirme kararı aldık.' dedi. Türkiye'de hijyenik pedlere getirilen son zamların ardından kadınlar hijyenik pedlerde de KDV indirimi gelip gelmediğini sorgulamaya başladı. Peki, Hijyenik ped KDV oranı yüzde kaç, kadın pedinde KDV oranı düştü mü?

28.03.2022 - 20:51 |
Hijyenik ped KDV oranı yüzde kaç, kadın pedinde KDV oranı düştü mü?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde yapılan Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı'nın ardından açıklamalarda bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Temel ihtiyaç maddelerinden olan deterjan, sabun, tuvalet kağıdı, peçete, bebek bezi gibi ürünlerin KDV'sini yüzde 18'den yüzde 8'e indirme kararı aldık. Yeme içme hizmetlerinin tamamında KDV oranını yüzde 8 olarak belirliyoruz.' dedi. Peki, Hijyenik ped KDV oranı yüzde kaç, kadın pedinde KDV oranı düştü mü?

KADIN PEDİNDE KDV ORANI DÜŞTÜ MÜ?

Kadın pedi gibi menstürel ürünler hijyenik ürünler değil kozmetik kategorisinde değerlendirildiğinden KDV indirimine dahil edilip edilmediği genelgeyle netleşecek.

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