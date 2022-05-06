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GündemHıdırellez dileği 6 Mayıs’ta dilenir mi, Hıdırellez dileği ne zaman yapılır? Hıdırellez’de gül ağacığına dilek gömme ritüeli saat kaça kadar sürer?
HaberlerGündem Haberleri Hıdırellez dileği 6 Mayıs’ta dilenir mi, Hıdırellez dileği ne zaman yapılır? Hıdırellez’de gül ağacığına dilek gömme ritüeli saat kaça kadar sürer?
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Hıdırellez dileği 6 Mayıs’ta dilenir mi, Hıdırellez dileği ne zaman yapılır? Hıdırellez’de gül ağacığına dilek gömme ritüeli saat kaça kadar sürer?

Hıdırellez dileği 6 Mayıs’ta yapılır mı, Hıdırellez dileği ne zaman yapılır? Hıdırellez Hızır dileği ile ilgili aramalar devam ediyor. Orta Asya'dan Balkanlara kadar kutlanan en eski geleneklerden biri olan Hıdırellez’de Hızır ve İlyas'ın kavuştuğuna inanılır. Hıdırellez her sene mayıs ayında kutlanıyor. Peki, Hıdırellez dileği 6 Mayıs’ta dilenir mi?

06.05.2022 - 11:02 |
Hıdırellez dileği 6 Mayıs’ta dilenir mi, Hıdırellez dileği ne zaman yapılır? Hıdırellez’de gül ağacığına dilek gömme ritüeli saat kaça kadar sürer?

5 Mayıs ve 6 Mayıs’ta yapılan Hıdırellez geleneklerinden biri de dileklerin gül ağacına dikilmesidir. Bu gelenek her Hıdırellez’de gerçekleştirilir. Peki, Hıdırellez dileği 6 Mayıs’ta dilenir mi, Hıdırellez’de gül ağacığına dilek saat kaça kadar gömülür?

HIDIRELLEZ DİLEĞİ 6 MAYIS’TA DİLENİR Mİ, HIDIRELLEZ’DE GÜL AĞACIĞINA DİLEK SAAT KAÇA KADAR GÖMÜLÜR?

6 Mayıs günü ikindi zamanı Hıdırellez dilek gömme ritüeli biter.

HIDIRELLEZ DİLEĞİNİ GÜL AĞACINA ASARKEN OKUNAN DUA

Bismillahirahmanirahim Bin bir adım bir adım /allah bir adım adım / kerim kerem allah /başımda bir duman var yardım eyle ya allah / la ilaha illallah muhammeden resullullah yetiş imdadıma hızır ile allah birsin sen kulla mişersin biz gibi kulların yardımcısı sensin hızır deryada erdim murada amin

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