Hıdırellez dileği 6 Mayıs’ta dilenir mi, Hıdırellez dileği ne zaman yapılır? Hıdırellez’de gül ağacığına dilek gömme ritüeli saat kaça kadar sürer?

5 Mayıs ve 6 Mayıs’ta yapılan Hıdırellez geleneklerinden biri de dileklerin gül ağacına dikilmesidir. Bu gelenek her Hıdırellez’de gerçekleştirilir. Peki, Hıdırellez dileği 6 Mayıs’ta dilenir mi, Hıdırellez’de gül ağacığına dilek saat kaça kadar gömülür?

HIDIRELLEZ DİLEĞİ 6 MAYIS’TA DİLENİR Mİ, HIDIRELLEZ’DE GÜL AĞACIĞINA DİLEK SAAT KAÇA KADAR GÖMÜLÜR?

6 Mayıs günü ikindi zamanı Hıdırellez dilek gömme ritüeli biter.

HIDIRELLEZ DİLEĞİNİ GÜL AĞACINA ASARKEN OKUNAN DUA

Bismillahirahmanirahim Bin bir adım bir adım /allah bir adım adım / kerim kerem allah /başımda bir duman var yardım eyle ya allah / la ilaha illallah muhammeden resullullah yetiş imdadıma hızır ile allah birsin sen kulla mişersin biz gibi kulların yardımcısı sensin hızır deryada erdim murada amin