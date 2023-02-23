Hicabi Kırlangıç kimdir? İran Büyükelçisi Hicabi Kırlangıç’ın biyografisi!

Cumhrubaşkanı Erdoğan imzasıyla 7 ülkenin büyükelçisi değişti. Atama kararlarına göre İran İslam Cumhuriyeti Büyükelçisi olarak Hicabi Kırlangıç atandı. Yaşanan gelişmelerin ardından Hicabi Kırlangıç hakkında yapılan aramalar arttı. İşte Hicabi Kırlangıç'ın hayatı...

Hicabi Kırlangıç kimdir?

1966 yılında Amasya'da dünyaya gelen Hicabi Kırlangıç ilk ve orta öğrenimimi Amasya'da tamamladı.

Üniversite eğitimi için Ankara'ya giden Hicabi Kırlangıç 1987 yılında Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Doğu Dilleri ve Edebiyatları Bölümü Fars Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalından mezun oldu.

A.Ü. Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Fars Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalına araştırma görevlisi olarak 1988'de atandı.

1989 yılında Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsünde Fars dili ve edebiyatı alanında yüksek lisansını tamamladı. Ardından 1996 yılında doktorasını tamamladı.

Vatani görevin1996'da tamamladı.

Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Doğu Dilleri ve Edebiyatları Bölümüne yardımcı doçent olarak 1998 tarihinde atandı.,

16. 04. 2002 tarihinde “doğu dilleri ve edebiyatları bilim alanında üniversite doçenti” unvanı aldı. 2003 yılında aynı bölümde doçent kadrosuna, 2010 yılında profesör kadrosuna atandı.

2004-2005 öğretim yılında İran Allâme Tabâtabâî Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümünde misafir öğretim üyesi olarak görev yaptı.

Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Doğu Dilleri ve Edebiyatları Bölüm başkanlığı (2011-2020) ve Fars dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı Başkanlığı (2011-2020) görevlerini üstlendi.

Millî Eğitim Bakanlığı Çocuk Yayın ve Danışma Kurulu üyesi olarak bir süre görev yapan ve Türk Dil Kurumu bilim kurulu üyesi olan Hicabi Kırlangıç, iki dönem Türkiye Yazarlar Birliği Başkanlığı görevini yürüttü (2006-2008, 2014-2016). Mevlâna Araştırmaları derneği kurucularından ve yönetim kurulu üyelerindendi.

Fars dili ve edebiyatı alanında telif ve tercüme kitap çalışmaları ve bilimsel makaleler yayımlayan ve çok sayıda bilimsel bildiri sunan Hicabi Kırlangıç, evli ve üç çocuk babasıdır.

Hicabi Kırlangıç son olarak İran İslam Cumhuriyeti Büyükelçisi olarak atanmıştır.

İran'ın en saygın nişanı verildi

12 Ekim 2021 tarihinde Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi'nde Hafız Nişanı Ödül Töreni gerçekleştirildi. Ankara Üniversitesi ve İran İslam Cumhuriyeti Büyükelçiliği tarafından düzenlenen törende Ankara Üniversitesi Rektör Yrd. ve Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Fars Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı Bşk. Prof. Dr. Hicabı KIRLANGIÇ'a İran'ın en saygın nişanı "Uluslararası Hafız Nişanı" takdim edildi. Prof. Dr. Kırlangıç'ın Türkçe'ye çevirdiği Hafız Şirazi Divanı, Türkiye'de Mesnevî ve Gülistân'dan sonra en çok okunan Farsça metinlerin başında geliyor.