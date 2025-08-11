Heyelan sonrası Artvin'de ulaşım kontrollü sağlanıyor!
Artvin’in Yusufeli ilçesinde sabah saatlerinde meydana gelen heyelan nedeniyle kapanan Yusufeli-Artvin ve Yusufeli-Erzurum karayollarında ulaşım kontrollü olarak sağlanıyor.
Yusufeli ilçesinde sabah saatlerinde ilçe girişinde bulunan T14 tünelinin bulunduğu bölgede yamaçtan kopan toprak ve kaya parçaları karayoluna düştü. Heyelanın ardından bölgeye ekipler sevk edildi.
Heyelan sebebiyle yol ulaşıma kapanırken, ekipler güvenlik önlemleri kapsamında yolun hemen alt kısmında alternatif bir tahliye güzergahı oluşturdu. Araç geçişlerine kontrollü olarak izin verilirken, heyelan riskinin sürdüğü bildirildi.