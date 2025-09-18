Hesap kesim tarihi ile son ödeme tarihi arasındaki fark nedir?

Haberin Devamı

Kredi kartı kullanımında düzen ve finansal sağlık için en kritik iki kavram, hesap kesim tarihi ve son ödeme tarihidir. Bu tarihler, borçlarınızı takip etmenizi, gecikme faizi ödemekten kaçınmanızı ve kredi notunuzu korumanızı sağlar. İşte bu iki önemli tarih ile ilgili bilmeniz gerekenler.

Hesap kesim tarihi nedir?

Hesap kesim tarihi, kredi kartınızla bir ay boyunca (son hesap kesim tarihinden itibaren) yapmış olduğunuz tüm harcama, iade ve borç alımı gibi işlemlerin toplanarak size bir fatura (ekstre) halinde sunulduğu tarihtir. Bu tarihte, o döneme ait borcunuzun nihai tutarı belirlenir ve kartınıza ait hesap özeti (ekstreniz) oluşur. Kullanıcılar genellikle bankaları arayarak veya internet bankacılığı üzerinden bu tarihi kendi maaş aldıkları güne veya mali durumlarına uygun bir tarihe göre değiştirebilirler. Hesap kesim tarihi, son ödeme tarihinin de başlangıç noktasını oluşturur.

Son ödeme tarihi, hesap kesim tarihinizde oluşan ekstre borcunuzu (veya asgari ödeme tutarını) ödemeniz gereken son gündür. Yasal olarak, bu tarih hesap kesim tarihinizden en az 10 gün sonra olacak şekilde belirlenir. Bu süre, borcunuzu ödeyebilmeniz için size tanınan bir süredir. Son ödeme tarihini kaçırdığınız takdirde, kalan borcunuza yüksek oranda gecikme faizi uygulanır. Daha da önemlisi, bu gecikme kredi burelerine (KKB Findeks notu) "geç ödeme" olarak raporlanır ve kredi notunuzu düşürerek gelecekteki kredi ve kredi kartı başvurularınızda olumsuz sonuçlar doğurabilir.

Hesap kesim tarihi ile son ödeme tarihi arasındaki farklar nedir?

Hesap kesim tarihi, bir fatura dönemi içinde yapılan tüm harcamaların toplandığı ve ekstrenin oluşturulduğu hesaplama ve özetleme tarihi iken; son ödeme tarihi, bu ekstrede oluşan borcun ödenmesi gereken nihai son gündür. Hesap kesim tarihi, dönemin bitişini işaret eder ve borcun miktarını belirler, son ödeme tarihi ise bu borcun ödenmesi için tanınan sürenin bittiği zamanı gösterir. Aradaki en temel fark, hesap kesim tarihinden itibaren en az 10 günlük bir ödeme süresi tanınmış olmasıdır; yani son ödeme tarihi, hesap kesim tarihinden her zaman daha sonradır ve borcun bu iki tarih arasındaki dönemde ödenmesi gerekir.

Kredi kartı son ödeme tarihine o gün dahil mi?

Evet, kredi kartı son ödeme tarihi, ödeme için belirlenen sürenin son gününü ifade eder ve o gün ödeme için geçerlidir. Yani, borcunuzu son ödeme tarihi olarak belirtilen gün mesai bitimine kadar (genellikle saat 17:00-18:00'a kadar) ödemeniz gerekiyor. Bazı bankaların internet bankacılığında gece yarısına kadar ödemelere izin verse de, bu riskli olabilir. Teknik bir aksaklık yaşanmaması için ödemenizi son güne bırakmadan birkaç gün önce yapmanız tavsiye edilir. Son ödeme tarihinin ertesinde, yani bir sonraki gün yapılan ödemeler kesinlikle gecikmiş ödeme sayılır ve tüm olumsuz sonuçlar (faiz, kredi notunun düşmesi) başlar.