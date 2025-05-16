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GündemHerkes oyuncakçı diye biliyordu! Diyarbakır'da kutuların içinden çıkanlar ekipleri şoke etti
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Herkes oyuncakçı diye biliyordu! Diyarbakır'da kutuların içinden çıkanlar ekipleri şoke etti

16.05.2025 - 14:16Güncellenme Tarihi:

Kaynak: Seyfettin EKEN/DİYARBAKIR, (DHA)

Herkes oyuncakçı diye biliyordu! Diyarbakır'da kutuların içinden çıkanlar ekipleri şoke etti

Diyarbakır'da oyuncakçı dükkanı olarak kamufle edilen silah üretim atölyesine yönelik operasyonda çok sayıda tabanca ele geçirildi, 4 şüpheli gözaltına alındı.

İl Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından, yasa dışı silah ticareti ve imalatı yapan şüphelilere yönelik çalışma gerçekleştirildi. Bağlar ilçesinde bir oyuncakçı dükkanının arka kısmında silah üretiminin yapıldığı belirlendi.

Herkes oyuncakçı diye biliyordu Diyarbakırda kutuların içinden çıkanlar ekipleri şoke etti

Polis ekipleri tarafından oyuncakçı dükkanı dahil 5 adrese düzenlenen eş zamanlı operasyonda 4 şüpheli gözaltına alındı. Silah üretim atölyesinde 6 ruhsatsız tabanca,182 gerçek silaha dönüştürülmeye hazır kurusıkı tabanca, 172 yay ve seti bulunan namlu, 199 şarjör, 183 silah yapımında kullanılan aparat, 136 fişek, 3 boş sürgü, 20 üst kapak, 1 lazer makinesi, 1 mengene, 170 kredi kartı ve 2 pos cihazı ele geçirildi.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

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