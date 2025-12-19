Hendek'te feci kaza: Otomobilin çarptığı bir kişi hayatını kaybetti

Kaza, Beylice Mahallesi Düzce istikametinde üst geçide yaklaşık 6 metre mesafede meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yolun karşısına geçmeye çalışan O.Y.’ye, E.K. idaresindeki 34 FDD 142 plakalı Mercedes marka otomobil çarptı. Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, O.Y.’nin hayatını kaybettiğini belirledi. Olay yerinde yapılan incelemenin ardından O.Y.’nin cansız bedeni hastane morguna götürüldü. Otomobilin kaputunun adeta kağıt gibi ezilmesi ise kazanın boyutunu gözler önüne serdi.