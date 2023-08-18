Heijan, BIG ve CAC gÃ¶zaltÄ±nda RapÃ§i ÅŸok baskÄ±n, uzun namlulu silahla yakalandÄ±lar

Ä°stanbul Emniyet MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ Organize SuÃ§larla MÃ¼cadele Åžube MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼, rap mÃ¼zik yapan Heijan lakaplÄ± DoÄŸan Tarda, BIG olarak bilinen Samet IÅŸÄ±k ile CAC lakaplÄ± Åžahan TerzioÄŸlu sosyal medya ve mÃ¼zik sektÃ¶rÃ¼nde organize suÃ§ Ã¶rgÃ¼tleri adÄ±na rap ÅŸarkÄ±larÄ± yapÄ±ldÄ±ÄŸÄ± ve bu ÅŸarkÄ±larÄ± Ã¶rgÃ¼t Ã¼yelerinin sÄ±klÄ±kla paylaÅŸarak Ã¶rgÃ¼tÃ¼n sembolÃ¼ haline getirdiÄŸi, ÅŸÃ¼phelilerin yapmÄ±ÅŸ olduÄŸu ÅŸarkÄ±lar ile suÃ§ Ã¶rgÃ¼tÃ¼ne sosyal medya platformlarÄ±nda destek verdiÄŸi belirledi.

Ekipler rapÃ§ilerin kliplerinde de uzun namlulu silahlar kullandÄ±klarÄ±nÄ± belirleyince 3 ÅŸarkÄ±cÄ±ya â€˜suÃ§ ve suÃ§luyu Ã¶vmeâ€™ gerekÃ§esiyle operasyon dÃ¼zenledi. Operasyonda Heijan, BIG ve CAC gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±.

ÅžÃ¼phelilerin evlerinde yapÄ±lan aramalarda 2 uzun namlulu silah ele geÃ§irildi. 3 ÅŸÃ¼phelinin emniyettek iÅŸlemleri devam ederken, Muti olarak tanÄ±nan MÃ¼cahit DoÄŸan hakkÄ±nda ise yakalama kararÄ± olduÄŸu Ã¶ÄŸrenildi.

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