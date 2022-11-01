HDP'li Güzel'in vekilliğinin düşürülmesi talebi 8 Kasım'da görüşülecek

TBMM Hazırlık Komisyonu, AK Parti Isparta Milletvekili Recep Özel başkanlığında toplandı. Komisyonda, tutuklu olarak yargılanmasına devam edilen HDP Diyarbakır Milletvekili Semra Güzel'in milletvekilliğinin düşürülmesi talebiyle TBMM Başkanlık Divanı'nca hazırlanan devamsızlık raporu, gündeme alındı. Komisyonun HDP'li üyesi Züleyha Gülüm, Covid-19 salgınına yakalanması nedeniyle toplantıya katılamadı. Semra Güzel adına, sözlü savunmayı yapacak olan HDP'li Şükrü Tiryaki ise savunma için ek süre talep etti. Tiryaki'nin talebi kabul edilirken, Züleyha Gülüm'ün de katılmaması gerekçe gösterilerek komisyonun 8 Kasım Salı günü toplanması kararlaştırıldı.