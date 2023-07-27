HDP'li eski belediye eÅŸ baÅŸkanÄ± sÄ±nÄ±rda yakalandÄ±
Edirne'de Yunanistan'a yasa dÄ±ÅŸÄ± yollardan kaÃ§ma hazÄ±rlÄ±ÄŸÄ± yapan PKK/KCK terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ Ã¼yesi olmak suÃ§undan yargÄ±lanan, DiyarbakÄ±r'Ä±n eskiÂ HDP'li KayapÄ±nar Belediyesi EÅŸ BaÅŸkanÄ± F.A., Pazarkule SÄ±nÄ±r KapÄ±sÄ±'nda yakalandÄ±.Â
Edirne Ä°l Emniyet MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ GÃ¶Ã§men KaÃ§akÃ§Ä±lÄ±ÄŸÄ±yla MÃ¼cadele ve Hudut KapÄ±larÄ± Åžube MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ ekipleri Yunanistan'a kaÃ§ak yollardan geÃ§meye Ã§alÄ±ÅŸan PKK/KCK Ã¼yesi 1 kadÄ±nÄ±n olduÄŸu ihbarÄ±nÄ± aldÄ±. Harekete geÃ§en ekipler, Edirne'den Yunanistan'a aÃ§Ä±lan Pazarkule SÄ±nÄ±r KapÄ±sÄ± yakÄ±nlarÄ±nda kaÃ§ma hazÄ±rlÄ±ÄŸÄ±nda olan F.A.'yÄ± yakaladÄ±.Â EskiÂ HDP KayapÄ±nar Belediyesi EÅŸ BaÅŸkanÄ±Â F.A.'nÄ±n yapÄ±lan kimlik kontrolÃ¼nde, 'PKK/KCK silahlÄ± terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ne Ã¼ye olma' suÃ§undan Antalya 10'uncuÂ AÄŸÄ±r Ceza Mahkemesinde istinafta dosyasÄ± olduÄŸu belirtildi. F.A.'nÄ±n ayrÄ±ca 2016 yÄ±lÄ±nda Ä°stanbul Fatih Vezneciler patlamasÄ±nda saldÄ±rÄ±yÄ± dÃ¼zenleyen PKK/KCK Ã¼yesinin cenazesine katÄ±ldÄ±ÄŸÄ± Ã¶ÄŸrenildi. GÃ¶zaltÄ±na alÄ±nan F.A.'nÄ±n emniyetteki iÅŸlemleri sÃ¼rÃ¼yor.