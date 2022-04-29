GAZETE VATAN ANA SAYFA
Geri Dön
GündemHDP Tekirdağ İl Başkanı tutuklandı
HaberlerGündem Haberleri HDP Tekirdağ İl Başkanı tutuklandı
ABONE OL

HDP Tekirdağ İl Başkanı tutuklandı

HDP Tekirdağ İl Başkanı Cahit Direk, 'örgüt üyesi olmak' ve 'örgüt propagandası' yapmak suçlamalarından tutuklandı.

29.04.2022 - 08:29 | | DHA
HDP Tekirdağ İl Başkanı tutuklandı

Tekirdağ'da, 'PKK soruşturması' kapsamında gözaltına alınan HDP Tekirdağ İl Başkanı Cahit Direk, tutuklandı.

Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcılığı'nca, PKK'ye yönelik yürütülen soruşturma kapsamında HDP Tekirdağ İl Başkanı Cahit Direk, polis ekiplerince gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Direk, çıkarıldığı mahkemede, "Silahlı terör örgütüne üye olmak" ve "Terör örgütü propagandası yapmak" suçlamalarından tutuklandı.

GÜNCEL HABERLER

Arabası olan yüz binleri ilgilendiriyor! E-devletten yapılıyor! Ücretsiz ama cezası var

Arabası olan yüz binleri ilgilendiriyor! E-devletten yapılıyor! Ücretsiz ama cezası var

İnternet haberciliğinde dönüm noktası! Meclis'e geliyor...

İnternet haberciliğinde dönüm noktası! Meclis'e geliyor...

Akaryakıt fiyatlarıyla ilgili son dakika gelişmesi! Zam geliyor! Benzin, motorin...

Akaryakıt fiyatlarıyla ilgili son dakika gelişmesi! Zam geliyor! Benzin, motorin...

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Arabası olan yüz binleri ilgilendiriyor! E-devletten yapılıyor! Ücretsiz ama cezası var

Arabası olan yüz binleri ilgilendiriyor! E-devletten yapılıyor! Ücretsiz ama cezası var

Sıradaki Haber
E devlet 2022 askerlik yeri sorgulama ekranı! Mayıs ayı celp dönemi askerlik yerleri açıklandı! Askerlik yerleri sınıflandırma sonuçları ve askere alım tarihleri!

E devlet 2022 askerlik yeri sorgulama ekranı! Mayıs ayı celp dönemi askerlik yerleri açıklandı! Askerlik yerleri sınıflandırma sonuçları ve askere alım tarihleri!

Sıradaki Haber
Dünyayı şoke eden görüntüler! Sivillerin gözlerini bağlayıp katlettiler...

Dünyayı şoke eden görüntüler! Sivillerin gözlerini bağlayıp katlettiler...

Sıradaki Haber
Bekçi alımı 2022 başvuru yapma ekranı! Bekçi alımı başvuruları ne zaman, başladı mı? Bekçi alımı şartları nelerdir 2022?

Bekçi alımı 2022 başvuru yapma ekranı! Bekçi alımı başvuruları ne zaman, başladı mı? Bekçi alımı şartları nelerdir 2022?

Sıradaki Haber