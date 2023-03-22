GAZETE VATAN ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGündem Haberleri HDP kararını verdi: Seçimde aday çıkarmıyoruz
ABONE OL

HDP kararını verdi: Seçimde aday çıkarmıyoruz

Emek ve Özgürlük İttifakı, 14 Mayıs seçimlerine ilişkin kararını açıkladı. HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, "Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde aday çıkarmayacağımızı duyuruyoruz." dedi.

22.03.2023 - 11:52 |
HDP kararını verdi: Seçimde aday çıkarmıyoruz

Emek ve Özgürlük İttifakı'nın bileşenleri Emekçi Hareket Partisi (EHP), Emek Partisi (EMEP), Halkların Demokratik Partisi (HDP), Sosyalist Meclisler Federasyonu (SMF), Türkiye İşçi Partisi (TİP) ve Toplumsal Özgürlük Partisi (TÖP), 14 Mayıs'ta yapılacak cumhurbaşkanlığı seçimlerine ilişkin kararını verdi.

HDP, TİP ve EMEP'in de yer aldığı 6 siyasi partiden oluşan Emek ve Özgürlük İttifakı, 14 Mayıs'ta yapılacak cumhurbaşkanlığı seçiminde aday çıkarmama kararı aldı Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, dün HDP Eş Genel Başkanları Pervin Buldan ve Mithat Sancar'ı ziyaret etmişti.

GÜNCEL HABERLER

Depremzede kadından yürek burkan sözler! 'Unutulmak istemiyoruz' demişti

Depremzede kadından yürek burkan sözler! 'Unutulmak istemiyoruz' demişti

Diyarbakır'daki nevruz etkinliğine soruşturma

Diyarbakır'daki nevruz etkinliğine soruşturma

Emekli maaşları ve ikramiyelerine 'zam' mesajı! Müjdeyi verdi, yeni düzenleme geliyor

Emekli maaşları ve ikramiyelerine 'zam' mesajı! Müjdeyi verdi, yeni düzenleme geliyor