HDP kararını açıkladı: Kılıçdaroğlu'nu destekleyeceğiz

HDP, Yeşil Sol Parti, Türkiye İşçi Partisi (TİP), Emek Partisi (EMEP), Toplumsal Özgürlük Partisi (TÖP), Emekçi Hareket Partisi (EHP) ve Sosyalist Meclisler Federasyonu’nun (SMF) yer aldığı Emek ve Özgürlük İttifakı cumhurbaşkanlığı seçimlerine dair ortak açıklama yayınladı.

Emek ve Özgürlük İttifakı, cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Kemal Kılıçdaroğlu’nu destekleme kararı aldıklarını duyurdu. Açıklamada "Bu tarihi seçimde; Türkiye halklarını bir kez daha milletvekilliği seçimlerinde Emek ve Özgürlük İttifakı’na, cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Kemal Kılıçdaroğlu’na oy vermeye çağırıyoruz" denildi.

CNN TÜRK muhabiri Duygu Ayaz Bayram, Emek ve Özgürlük İttifakı'nın seçim kararına ilişkin yaptığı açıklamayı aktardı...

Yapılan bir yazılı açıklama var. Emek ve Özgürlük ittifakı bugün resmen Kemal Kılıçdaroğlu'nun seçimlerde destekleneceğini duyurmuş oldu. Açıklamada "Türkiye siyasetinin bu kırılma aşamasında, üzerimize düşen tarihi görevi hem geleneğimize hem de gelecek kuşaklara borcumuz kapsamında yerine getirme konusunda mutabık kaldık" ifadesi yer alıyor. "Bu kapsamda 14 Mayıs 2023’te yapılacak olan cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Kemal Kılıçdaroğlu’nu destekleme kararımızı tüm kamuoyu ile paylaşıyoruz" deniliyor.

"Türkiye halklarını, 14 Mayıs 2023 Milletvekilliği Seçiminde Emek Ve Özgürlük İttifakı’na oy vermeye çağırıyoruz" ifadeleri yer alıyor.

HDP'Lİ SANCAR AÇIKLAMIŞTI: KILIÇDAROĞLU'NU DESTEKLEME KARARI ALDIK

HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar bugün verdiği demeçte "Amacımız seçimin ilk turda bitmesidir. Bu nedenle Kılıçdaroğlu'nu destekleme kararı verdik" demişti. Sancar, Kılıçdaroğlu ile hedeflerinin örtüştüğünü dile getirdi.