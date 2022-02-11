Haydar Dümen, koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti

Türkiye en renkli doktorunu kaybetti. Psikiyatrist ve Posta gazetesi yazarı Haydar Dümen 31 Ocak'tan beri Beykent Üniversitesi Hastanesi'nde Covid tedavisi görüyordu. 10 Şubat akşamı koronavirüse bağlı kalp durması neticesinde hayatını kaybetti. Bugün koronavirüs önlemleri çerçevesinde toprağa verildi. 90 yaşındaydı. Dr. Haydar Dümen Posta gazetesinde yazdığı cinsellik ile ilgili yazılar ve renkli kişiliği ile milyonların sevgisini kazanmıştı.

HAYVAN SEVGİSİYLE DE TANINIYORDU

Türkiye'de milyonların sevgisini kazanan Dr. Haydar Dümen sadece cinsellik konusundaki yazılarıyla değil, hayvan sevgisiyle de tanınıyordu. Tam bir karga tutkunu da olan Dümen'in evinde halen 6 tane özgürce uçan karga bulunuyor.

HAYDAR DÜMEN KİMDİR?

Haydar Dümen, 1931 yılında Uşak‘da İki saray köyünde doğdu. Yaşadığı köyde ilkokul olmadığı için başka köyde bir ailenin yanında kalarak okudu. Ortaokul ve lise 2. sınıf bitene kadar Uşak’ta okudu. Lise son sınıfı fen şubesi olduğu için Afyon‘da okudu.

1948 yılında mezun olduğu liseden sonra kazandığı, İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesinde okumak için İstanbul‘a gitti ve ve 1955 yılında mezun oldu. 1958 yılında da nöropsikiyatri uzmanı olarak nöroloji ve psikiyatri dallarında uzmanlık diplomasını aldı. 25 yıl devlet hastanelerinde çalıştıktan sonra 1980 yılında emekli oldu.1965 yılında Taksim İlkyardım şimdiki Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde 1980 yılına kadar şef olarak çalıştı. O tarihte Cumhuriyet Gazetesi’nde “Akıl Hastalarının Teşhiri Doğru Değildir” makalesinden dolayı Samsun‘a sürgün olarak tayin edildi.

Daha sonra araştırma ve yazın hayatına giren Dümen, özellikle cinsellik üzerine yazdığı kitaplarla dikkatleri üzerine topladı. Posta gazetesinde uzun yıllardır cinsellik üzerine yazılar yazıyordu. Türkiye'nin en renkli doktoru olarak bilinen Haydar Dümen, köşesine gelen soruları yanıtlar verip dertleri dinliyordu. Özellikle cinsel yaşam konusundaki problemleri değişik bir mizah anlayışı ile kaleme alarak cevapladığından geniş bir okuyucu kitlesine sahipti. Haydar Dümen, 23 kitap yazmıştı.

SUİKAST GİRİŞİMİNDE BULUNULMUŞTU



29 Mart 2010'da İstanbul Cihangir’deki bürosu Hüseyin Aslan adlı silahlı saldırgan tarafından basılmış; ancak Dümen, tutukluk yapan silah ve korumaların müdahalesi sayesinde kurtulmuştur. 2013 yılında Hüseyin Aslan, İstanbul 18. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından 5 yıl hapse mahkum edildi. Dümen, çok sayıda kitaba imza atmıştı.