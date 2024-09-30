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Havalimanının bekleme salonu dumanla kaplandı

Ferit Melen Havalimanı’nda elektrik panosundan kaynaklanan duman, tedirginliğe neden oldu. Havaalanının bekleme salonu boşaltılırken, bir uçak seferinde ise gecikme yaşandı.

30.09.2024 - 14:23 | | DHA
Havalimanının bekleme salonu dumanla kaplandı

Van Ferit Melen Havalimanı’nda elektrik panosundan kaynaklanan duman, tedirginliğe neden oldu. Havaalanının bekleme salonu boşaltılırken, bir uçak seferinde ise gecikme yaşandı.

Van Ferit Melen Havalimanı’nın bekleme salonu, sabah saatlerinde dumanla kaplandı. Yetkililer tarafından yolcular dışarı çıkartılırken, bir uçak seferinde ise gecikme yaşandı. İtfaiye ekiplerinin geldiği olay yerinde dumanın elektrik panosundan kaynaklandığı belirlendi. Yoğun dumanın tahliyesiyle havalimanı sorunsuz şekilde hizmet vermeye devam ediyor.

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