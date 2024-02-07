Havalar soğudu apartmanlarda kombi krizi başladı! Kritik sınıra dikkat: Kiracı kombisini yakmazsa ev sahibi tahliyesini isteyebilir mi?

Havaların soğuması, apartmanlarda 'kombi' krizini de beraberinde getirdi. Tasarruf amacıyla kombilerini düşük derecede çalıştıran ya da bazı odalardaki petekleri kapalı tutan kat malikleriyle ilgili tartışmalar, sosyal medyada ve mesaj gruplarında sık sık yaşanıyor. Bu nedenle davalık olan komşularla ilgili haberler de zaman zaman medyada karşımıza çıkıyor.

Hürriyet'ten İsmail Sarı'nın haberine göre; Kat Mülkiyeti Kanunu’nun 18’inci maddesinde bu konunun detaylı bir şekilde belirtildiğini söyleyen Ümit Yasin Kısa, "Kat malikleri, bağımsız bölümlerini, eklentileri ve ortak yerleri kullanırken doğruluk kaidelerine uymak, birbirini rahatsız etmemek, birbirinin haklarını çiğnememek ve yönetim planı hükümlerine uymakla karşılıklı olarak yükümlüdür” dedi.

“Bu kanundan hareketle kat malikleri komşuluk hukukuna riayet ederek, diğer komşularının zararına olacak hareketlerden kaçınmalıdır” diyen Kısa, “Bu durumda 'kötü niyetli' olarak kombisini yakmayan kişinin kurallara aykırı davrandığı söylenebilir. İlgili kişi Sulh Hukuk Mahkemesi’ne başvuru yapabilir” ifadelerini kullandı.

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15 DERECE SINIR OLARAK GÖRÜLÜYOR

Dış ortam sıcaklığının 10 derecenin altına düşmesi halinde, ısıtma sistemlerinin çalıştırılması yönünde karar olduğunu belirten Ümit Yasin Kısa, “Bu derece İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu tarafından 15 derece olarak belirlenmiş durumda… Mağdurlar, 15 derecenin altında yakan komşudan, zarara uğradığı şeklinde davacı olabilir" dedi.

MADDİ ZARAR NASIL HESAPLANIYOR?

Ümit Yasin Kısa, “Hakimin yapacağı tespit neticesinde vakanın varlığı ortaya çıkarsa, talep halinde hakim tarafından zararların giderilmesine karar verilebilir” dedi ve ekledi:



“Bu halde, mahkeme tarafından dava tarihi itibariyle başvuru yapan kat malikinin, komşusunun kurallara uymaması nedeniyle uğradığı zararın hesap edilmesi gerekiyor. Zarar ise dava tarihi itibariyle kişinin komşudan kaynaklı olarak ısınmak için daha fazla doğalgaz tüketmesi neticesindeki giderleri olarak hesaplanıyor.

‘ARA KATTAKİ DAİRE KOMBİSİNİ YAKMIYORSA HEM ALT HEM ÜST KOMŞUNUN ZARARINI KARŞILAMAK ZORUNDA KALABİLİR’

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Diyelim ki ara kattaki daire kombisini yakmıyor. Yakmadığı için hem alt hem de üst daire ısınmada sorun yaşıyor. Böyle bir durumda her iki katın da mı zararı karşılanıyor?

Bu sorumuza Ümit Yasin Kısa, “Bu durumda komşu nedeniyle uğranan bir zarar varsa bunu ispat ederek hakimden müdahale talep edilebilir. Bir kat malikinin hem üst hem alt hem de kapı komşusu için aynı şartlar yürürlükte oluyor. Hepsi kendi yönünden bu şekilde talepte bulunma hakkına sahip. Hakimin vereceği karara göre kombisini yakmayan daire, zarara uğrayan diğer dairelerin maddi zararını karşılayabilir” cevabını verdi.

KOMBİSİNİ YAKMAYAN KİRACILAR DİKKAT!

Peki kiracının kombisini yakmaması ev sahibi nezdinde bir tahliye nedeni olabilir mi?

Türk Borçlar Kanunu’nun 316’ncı maddesinde bu durumun açıkça belirtildiğine değinen Ümit Yasin Kısa, “Kiracı, kiralananı sözleşmeye uygun olarak özenle kullanmak ve kiralananın bulunduğu taşınmazda oturan kişilerle birlikte komşulara gerekli saygıyı göstermekle yükümlü. Kiracının bu yükümlülüğüne aykırı davranması durumunda kiraya veren sözleşmeyi feshedebilir” dedi.

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Kısa, “Özetle bu maddeden hareketle, kiracının diğer komşulara saygı göstermesinin zorunlu olduğundan bahisle böyle bir durumda kiraya veren kiracısına yazılı olarak en az ‘30 günlük’ süre vererek aykırılığın giderilmesini isteyebilir. Eğer bu istek yerine getirilmezse sözleşmeyi feshederek kiracıyı tahliye edebilir” ifadelerini kullandı.

DOĞRULUK VE DÜRÜSTLÜK KURALLARINA AYKIRI DİĞER DAVRANIŞLARA DİKKAT!

Kat Mülkiyeti Kanunu’nda altı çizilen ‘doğruluk ve dürüstlük kurallarına aykırı’ diğer davranışlara da değinen Ümit Yasin Kısa, "Buna örnek olarak kat maliklerinin diğer komşularını yüksek sesle rahatsız etmesi, çöplerin belirlenen saatler dışında diğer komşuları rahatsız edecek şekilde açıkta bırakılması, diğer komşuların balkonlarının ve pencerelerinin zarar görmesine neden olacak şekilde fiiller, diğer komşulara saygısızca davranışlar vb. fiiller ve durumlar doğruluk ve dürüstlük kurallarına aykırı davranışlar olarak sayılabilir" dedi.

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Çoğu büyük sitelerde ferdi sistem yerine merkezi sistem kullanılıyor. Fakat burada da bir daire sakini evinin yeteri kadar ısınmadığını söyleyebilir. Böyle bir durumda hukuki bir hak aranabilir mi? “Merkezi sistemin kendinden kaynaklanan arıza vb. olması halinde kat maliki bunu yöneticiye iletmelidir” diyen Ümit Yasin Kısa, “Bu gibi genel kullanım için ortak alanlardan tüm kat malikleri sorumludur. Tabii ki yönetim planı da böyle durumlarda öncelikle incelenmelidir. Eğer kat maliki çözüm sağlayamazsa Kat Mülkiyeti Kanunu’na dayanarak hakimin müdahalesini talep edebilir ve arızanın giderilmesi için yasal yollara başvurabilir” ifadelerini kullandı.

Çoğu büyük sitelerde ferdi sistem yerine merkezi sistem kullanılıyor. Fakat burada da bir daire sakini evinin yeteri kadar ısınmadığını söyleyebilir. Böyle bir durumda hukuki bir hak aranabilir mi? “Merkezi sistemin kendinden kaynaklanan arıza vb. olması halinde kat maliki bunu yöneticiye iletmelidir” diyen Ümit Yasin Kısa, “Bu gibi genel kullanım için ortak alanlardan tüm kat malikleri sorumludur. Tabi ki yönetim planı da böyle durumlarda öncelikle incelenmelidir. Eğer kat maliki çözüm sağlayamazsa Kat Mülkiyeti Kanunu’na dayanarak hakimin müdahalesini talep edebilir ve arızanın giderilmesi için yasal yollara başvurabilir” ifadelerini kullandı.