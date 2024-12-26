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Havadan karaya balistik süpersonik füze testi başarıyla gerçekleşti

ROKETSAN tarafından yerli ve milli olarak geliştirilen İHA-122 Havadan Karaya Balistik Süpersonik Füze testi başarıyla tamamlandı. Füzenin üzerine "TCG Anadolu'ya selam olsun" yazılırken, ROKETSAN Genel Müdür Murat Ekinci, “Güç birliği ile tam bağımsız milli teknolojilerimiz için çalışmaya devam ediyoruz” dedi.

26.12.2024 - 18:41 | | İHA
Havadan karaya balistik süpersonik füze testi başarıyla gerçekleşti

Baykar tarafından yerli ve milli olarak geliştirilen Bayraktar AKINCI Taarruzi İnsansız Hava Aracı (TİHA), ROKETSAN tarafından yerli ve milli olarak geliştirilen İHA-122 Havadan Karaya Balistik Süpersonik Füze atış testini gerçekleştirdi. Test başarıyla sonuçlanırken, füzenin üzerine "TCG Anadolu'ya selam olsun" yazıldı. Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, o anları sosyal medya hesabı üzerinden paylaştı. Bayraktar paylaşımında, “TV Arayıcı Başlıklı İHA-122 Süpersonik Füze Atış Testi|TV Seeker-Headed UAV-122 Supersonic Missile Firing Test” ifadelerini kullandı.

“Güç birliği ile tam bağımsız milli teknolojilerimiz için çalışmaya devam ediyoruz”
ROKETSAN Genel Müdür Murat Ekinci ise paylaşımında, “AKINCI TİHA'dan yapılan test atışında İHA-122 Havadan Karaya Balistik Süpersonik Füzemiz hedefini tam isabetle vurdu. Güç birliği ile tam bağımsız milli teknolojilerimiz için çalışmaya devam ediyoruz” dedi.

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