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Havada korku dolu anlar! Rüzgar şiddetlendi, zorunlu iniş yaptı

03.07.2025 - 08:30Güncellenme Tarihi:

Kaynak: İHA

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Erzincan’da rüzgar nedeniyle kontrolü kaybeden paraşütçü, yedek paraşütle Keşiş Dağları'na zorunlu iniş yaptı. Kolunda kırık oluşan sporcu hastaneye kaldırıldı.

Erzincan’da gerçekleştirilen paraşüt uçuşu sırasında, Orkun D. isimli paraşütçü, havada aniden şiddetlenen rüzgar nedeniyle kontrolünü kaybederek tehlike atlattı. Ana paraşütün işlevsiz kalması üzerine devreye giren yedek paraşüt, olası bir faciayı önledi.

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Orkun D., yedek paraşütle Erzincan Merkez'e bağlı Başpınar köyü yakınlarında bulunan Keşiş Dağları’na zorunlu iniş yaptı. Sert düşüş sonucu kolundan yaralanan paraşütçünün, ilk belirlemelere göre kolunda kırık oluştuğu öğrenildi.

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen JAK, UMKE ve AFAD ekipleri, yaralı sporcuyu dağdan indirerek, ambulansla Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırdı.

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