Hava ulaşımına fırtına engeli! Uçuşlar iptal edildi

Saatteki hızı zaman zaman 100 kilometreye ulaşan fırtına hava ulaşımını da etkiledi. Kapadokya Havalimanından İstanbul Havalimanı ve Sabiha Gökçen Havalimanına yapılacak uçuşlar olumsuz hava şartları nedeniyle karşılıklı olarak iptal edildi. Edinilen bilgilere göre, Nevşehir Kapadokya Havalimanından İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanına bu akşam 21.10’da gerçekleşecek Anadolu Jet uçuşu ve yine Kapadokya Havalimanından İstanbul Havalimanına bu akşam 21.15’de gerçekleşecek THY uçuşu iptal edildi.