Hava savunma sistemi nasıl çalışıyor? Hava savunma sistemi olan ülkeler hangileri, Türkiye’de var mı?

İsrail hava savunma sistemi, İran'a ait 300'den fazla insansız hava aracı ve balistik füze saldırısına karşı gece boyunca 'mesai yaptı' ve füze ile İHA'ların yüzde 99'unun havada imha edildiği açıklandı. İsrail ordusu, Necef çölündeki Nevatim askeri üssün hafif derecede zarar gördüğünü ancak buradaki sistemlerin çalışır durumda olduğunu bildirdi.

Hava Savunma Sitemi nedir?

Hava savunma bir ülkenin toprakları ve karasuları üzerinde kalan hava sahasının yabancılara ve gelebilecek tehditlere karşı kontrol edilmesini ve korunmasını sağlayan sistemlerdir.

Hava savunma sistemi Türkiye’de var mı?

2023 yılında askeri alandaki yatırımlarını geliştirmek için 40 milyar dolarlık bir bütçe ayıran Türkiye'nin yaklaşık 520 bin aktif askeri, 400 bine yakın da yedek askeri bulunuyor. Türkiye'nin topyekün bir savaşta silah altına alabileceği insan sayısı ise 43 milyona yakın.

1069 adet uçak ve helikoptere sahip olan Türkiye İHA ve SİHA alanında ön plana çıkıyor. 2 bin 200'den fazla tank, 60 bine yakın zırhlı araç ve roket sistemi bulunan Türkiye S-400 hava savunma sistemine de sahip.

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2024 yılı dünyanın en güçlü 145 hava kuvvetleri ordusu güncellendi. Yeni yılın başında yapılan araştırma sonucunda, her ulusal güç için toplam hava hizmeti gücü belli oldu. Böylelikle dünyadaki hava kuvvetlerinde güç sıralaması değişti ve Türkiye'nin 2024 yılındaki hava filosu askeri güç konumu belirlendi.

Hava savunma sistemi olan ülkeler hangileri?

GÜNEY KORE

65 bin aktif personele sahip Güney Kore, 354 savaş uçağı, 41 nakliye uçağı, 758 helikopter ve 112 saldırı helikopterine sahip.

HİNDİSTAN

1 milyar 400 milyonluk nüfusuyla dünyanın en kalabalık ülkesi Hindistan ordusuna geçen yıl 74 milyar dolarlık bir bütçe ayırdı. 2 milyondan fazla aktif askeri olan Hindistan, 606 savaş uçağı, 264 nakliye uçağı, 869 helikopter ve 40 saldırı helikopterine sahip.

ÇİN

227 milyar dolarlık askeri bütçesiyle süper güç konumunda olan Çin, nükleer, kara gücü, hava gücü ve donanma açısından listenin en ön sıralarında yer alıyor. 2.5 milyon aktif askeri bulunan Çin, 3 bin 300'den fazla savaş uçağı ve helikoptere sahip.

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RUSYA

2022'nin hemen başında Ukrayna'yı işgal eden Rus ordusu aldığı onlarca yaptırıma rağmen Rus Hava Kuvvetleri ikinci sıradaki yerini korudu. Rus ordusu toplamda 809 savaş uçağı, bin 547 helikopter, 559 saldırı helikopteri ve 453 nakliye uçağına sahip.

ABD

831 milyar dolarlık askeri bütçesiyle rakiplerine fark atan Washington, 1 milyon 400 bin askere sahip. 13 binden fazla savaş uçağı ve helikoptere sahip olan ABD'nin ordusunun yanı sıra ABD donanmasında 11 uçak gemisi, 75 destroyer, 64 denizaltı, 5 devriye gemisi ve 8 adet mayın gemisi bulunuyor.