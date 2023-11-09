Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın internet sitesinden alınan bilgiye göre Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde 4.8 büyüklüğünde deprem oldu. Saat 05.32'de meydana gelen deprem 8,28 kilometre derinlikte gerçekleşti. Büyük korku yaratan deprem Adana, Gaziantep ve Osmaniye'de de hissedildi.

Depremde ilk belirlemelere göre herhangi bir olumsuzluk yaşanmadığı bildirildi.

İşte depremin meydana geldiği nokta;





BAKAN YERLİKAYA: GELİŞMELERİ YAKINDAN TAKİP EDİYORUZ

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Hatay İli Kırıkhan ilçesinde 4,8 büyüklüğünde meydana gelen ve çevre illerden de hissedilen depremde, başta AFAD olmak üzere ilgili kurumlarımızın tüm ekipleri saha tarama çalışmalarına devam etmektedir. Gelişmeleri yakından takip ediyoruz. Depremden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum. Allah ülkemizi ve milletimizi afetlerden korusun" ifadelerini kullandı.

AFAD: AN İTİBARIYLA OLUMSUZ BİR DURUM BULUNMAMAKTADIR

AFAD tarafından, Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde meydana gelen 4.8 büyüklüğündeki deprem hakkında yapılan açıklamada, "Hatay ilimizin Kırıkhan ilçesinde saat 05.32'de meydana gelen 4.8 büyüklüğündeki deprem sonrası, an itibarıyla, olumsuz bir durum bulunmamaktadır. Saha tarama çalışmaları devam etmektedir. Vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi sunarız" denildi.

Haberin Devamı

"ÇOK HASARLI BİNANIN YIKILMASINA SEBEP OLMUŞ OLABİLİR"

Deprem uzmanı Prof. Dr. Şükrü Ersoy CNN TÜRK'te yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

Artçı bir deprem olduğunu sanıyorum. Kırıkhan depremin yerlerinden bir tanesi. İçinde fay geçiyor. Çok büyük ihtimalle büyük depremin artçısı olarak düşünüyorum. Alüvyon zemin olduğu için baya tedirgin etmiştir. Bu artçı depremi bekliyorduk. Bu deprem çok hasarlı binanın yıkılmasına sebep olmuş olabilir.

#Hatay İli #Kırıkhan ilçesinde 4️⃣,8️⃣ büyüklüğünde meydana gelen ve çevre illerden de hissedilen depremde, başta AFAD olmak üzere ilgili kurumlarımızın tüm ekipleri saha tarama çalışmalarına devam etmektedir.



Gelişmeleri yakından takip ediyoruz.



Depremden etkilenen… pic.twitter.com/emLRfjBLKV — Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) November 9, 2023

Haberin Devamı

"TÜRKİYE’DEKİ DEPREM SAYISI ARTTI"

Türkiye bir deprem ülkesi. 2 günde bir 4’ü geçen depremin olması çok normal. 6 Şubat depremlerinden sonra Türkiye’deki deprem sayısı arttı. Böyle büyük bir depremin ardından bu artçılar normal. 3 yılda olması gereken deprem sayısı, yılın 10 ayında oldu.