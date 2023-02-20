Hatay'daki 2 depremin ardından Fuat Oktay'dan ilk açıklama

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Hatay’daki depremlerin ardından sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"Hatay merkezli meydana gelen depremlerle ilgili incelemelerimiz devam ediyor. Bölgede bulunan vatandaşlarımızın hasarlı binalardan uzak durmalarını ve ekiplerimizin uyarılarına hassasiyetle uymalarını rica ediyoruz."

Canlı yayında açıklama yapan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, "Hatay'ın Defne ilçesinde 6,4 büyüklüğünde bağımsız bir deprem meydana geldi. Sonrasında yaklaşık 20 artçı deprem yaşandı. İlk andan itibaren ekiplerimiz Bakanlarımız hatta Cumhurbaşkanımız sahadalardı. Anında müdahaleler gerçekleşti. Şu ana kadar 28 ihbar mevcut bizde ve her bir ihbarı tek tek değerlendiriyoruz. Yine hastanelere getirilen 8 yaralımız var. İhbarları değerlendirdikten sonra kamuoyuna milletimize bilgileri açıklayacağız. Karaçay Barajı ile ilgili bir söylenti yayıldı. Henüz teyit edilen bir risk olmadığını gördük. Vatandaşlarımıza tekrar hasarlı binalara girmemelerini özellikle gerek eşya almak için, gerek kontrol etmek için özellikle hasarlı binalarını girmemeleri konusunda rica ediyoruz. Kendi sağlığınızı sevenlerinizi düşünün milletimizi düşünün." dedi.