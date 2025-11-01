Hatay'da tarım işçileri arasında silahlı kavga: 2’si ağır 5 yaralı

Olay, Erzin ilçesi Bahçelievler Mahallesi’nde yaşandı. Bölgede narenciye bahçesinde çalışan işçileri arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle silahlı kavga çıktı. Olayda 2’si ağır olmak üzere toplam 5 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla Erzin Devlet Hastanesi ve Dörtyol Devlet hastanesinde kaldırılarak tedavi altına alındı.

Polis ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.