Hatay'da seçim sonucu! Mehmet Öntürk mü Lütfü Savaş mı?

Türkiye, 81 ilinde 31 Mart 2024 yerel seçimleri için sandığa gitti. En merak edilen illerden biri de Hatay.

32 ilde 16.00'da, kalan illerde ise saat 17.00'de sandıkların kapanmasının ardından oy sayımına geçildi. YSK Başkanı Ahmet Yener, "Şu an itibarıyla yayın yasağı kalkmıştır." dedi.

AK Parti adayı Mehmet Öntürk ve CHP adayı Lütfü Savaş'ın aldıkları oy oranları belli oluyor. İşte Hatay ve ilçelerinde son durum...

HATAY 31 MART 2019 YEREL SEÇİM SONUÇLARI

Toplam Seçmen: 1.068.544

Katılım Oranı: %85.51

Kullanılan Oy: 913.730

Geçerli Oy: 888.852

Geçersiz Oy: 24.878

Belediye Başkanlığı Seçim Sonuçları Oy Sayısı Oy Oranı

CHP Lütfü Savaş: 490.269 %55.16

AK Parti İbrahim Güler: 241.633 %42.81

Partilerin Kazandığı İlçe Belediye Sayısı

AK Parti: 8

CHP: 4

İl Genel Meclis Seçimi Sonuçları Oy Sayısı Oy Oranı

CHP: 331.417 %37.64

AK Parti: 328.293 %37.28