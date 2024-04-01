Hatay'da seçim sonucu! Mehmet Öntürk mü Lütfü Savaş mı?
Türkiye, 81 ilinde 31 Mart 2024 yerel seçimleri için sandığa gitti. En merak edilen illerden biri de Hatay. YSK seçim yasaklarının kaldırılmasının ardından Hatay'dan sonuçlar geldi.. İşte Hatay'da son durum...
Türkiye, 81 ilinde 31 Mart 2024 yerel seçimleri için sandığa gitti. En merak edilen illerden biri de Hatay.
32 ilde 16.00'da, kalan illerde ise saat 17.00'de sandıkların kapanmasının ardından oy sayımına geçildi. YSK Başkanı Ahmet Yener, "Şu an itibarıyla yayın yasağı kalkmıştır." dedi.
AK Parti adayı Mehmet Öntürk ve CHP adayı Lütfü Savaş'ın aldıkları oy oranları belli oluyor. İşte Hatay ve ilçelerinde son durum...
HATAY 31 MART 2019 YEREL SEÇİM SONUÇLARI
Toplam Seçmen: 1.068.544
Katılım Oranı: %85.51
Kullanılan Oy: 913.730
Geçerli Oy: 888.852
Geçersiz Oy: 24.878
Belediye Başkanlığı Seçim Sonuçları Oy Sayısı Oy Oranı
CHP Lütfü Savaş: 490.269 %55.16
AK Parti İbrahim Güler: 241.633 %42.81
Partilerin Kazandığı İlçe Belediye Sayısı
AK Parti: 8
CHP: 4
İl Genel Meclis Seçimi Sonuçları Oy Sayısı Oy Oranı
CHP: 331.417 %37.64
AK Parti: 328.293 %37.28