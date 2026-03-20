Hatay'da sağanak etkili oldu: Reyhanlı'da yollar göle döndü, otelin oto parkını su bastı

Meteorolojinin şiddetli yağış uyarısında bulunduğu Hatay'da öğle saatlerinden itibaren sağanak yağış etkili oldu. Yağışlı hava il genelinde etkisini hissettirirken Reyhanlı ilçesinde yollar göle döndü ve iş yerlerini su bastı. Yola göle dönen caddelerde araçlar güçlükle ilerlerken vatandaşların iş yerleri zarar gördü. İlçede bulunan otelin otoparkı su altında kaldı ve park halindeki araçlar su içerisinde kaldı.