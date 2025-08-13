Hatay'da orman yangını! 2 mahalle tahliye edildi

Haberin Devamı

Hatay’ın Hassa ilçesine bağlı Eğribucak Mahallesi Seyranyeri Yaylası mevkisinde, akşam saatlerinde orman yangını çıktı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü’ne ait söndürme ekipleri sevk edildi. Rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüyen yangını kontrol altına almak için karadan ekiplerin çalışması sürüyor.

BİR MAHALLE TAHLİYE EDİLDİ

Ormanlık alanda çıkan yangına yakın olan Yukarıbucak ve Bademli Mahallelerinde bulunan 540 kişi tahliye edildi. Tahliye edilen vatandaşlar, Geçici Konaklama Merkezlerine yerleştirildi. Çıkan yangın sonucunda herhangi bir yaralama ve can kaybı bir durum olmadığı belirtildi.

VALİ MASATLI YANGIN BÖLGESİNDE

Hatay Valisi Mustafa Masatlı, söndürme çalışmalarını takip etmek için Hassa ilçesindeki yangın bölgesine geldi. Burada basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Masatlı, şöyle konuştu:

"Bugün saat 19.10 civarında 112 Acil Çağrı Merkezimize, Yukarıbucak ve Bademli bölgesinde yangın ihbarı yapıldı. Bunun üzerine başta Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri olmak üzere, Büyükşehir Belediyesi, itfaiye, jandarma, sağlık ve AFAD ekipleri yangının bulunduğu alana intikal etti. Şu an itibarıyla bölgede 173 araç ve 470 personelle müdahale sürüyor. Tedbir amaçlı olarak Yukarıbucak ve Bademli köylerimizden yaklaşık 540 vatandaşımızı tahliye ediyoruz. Vatandaşlarımızın talebi halinde, bölgede bulunan boş konteynerlere yerleştirme imkânı da sağlanıyor. Rüzgar açısından şu an için önemli bir risk bulunmuyor. Ekiplerimiz yangının seyriyle ilgili öngörüler doğrultusunda gerekli tüm tedbirleri alıyor. Araç ve personel planlaması da bu doğrultuda yapılıyor. İnşallah önemli ve olumsuz bir sonuçla karşılaşmayacağız. Şu an itibarıyla herhangi bir can veya mal kaybı bulunmuyor."