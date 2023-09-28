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Hatay'da korkutan deprem! AFAD duyurdu

AFAD depremin büyüklüğünü 3.9 olarak paylaşırken derinliğini de 10.34 km olarak duyurdu. Kandilli Rasathanesi ise depremin büyüklüğünü 3.6 olarak açıkladı.

28.09.2023 - 08:31 |
Hatay'da korkutan deprem! AFAD duyurdu

Hatay'ın Hassa ilçesinde bu sabah saatlerinde bir deprem meydana geldi. Saat 08.01 sıralarında yaşanan depremin ardından AFAD ve Kandilli Rasathanesi'nden peş peşe açıklamalar yapıldı.

Hatayda korkutan deprem AFAD duyurdu

AFAD depremin büyüklüğünü 3.9 olarak paylaşırken derinliğini de 10.34 km olarak duyurdu. Kandilli Rasathanesi ise depremin büyüklüğünü 3.6 olarak açıkladı.

 

 

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