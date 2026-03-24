Hatay'da inşası başladı: Sosyal hizmet merkezi yapılıyor

24.03.2026 - 10:25Güncellenme Tarihi:
Hatay’ın Arsuz ilçesine inşa edilen sosyal hizmet merkezindeki çalışmaları yerinde inceleyen Vali Mustafa Masatlı, yürütülen çalışmalar hakkında yetkililerden bilgi aldı.

Asrın felaketinin yaralarının sarıldığı Hatay’da kamu binaları inşa edilmeye devam ediyor. Sosyal devlet anlayışıyla Arsuz ilçesine inşa edilen Arsuz Sosyal Hizmet Merkezi’nde çalışmalar hızla sürüyor. Hatay Valisi Mustafa Masatlı, sosyal hizmet merkezi hizmet binasında incelemelerde bulunarak yürütülen çalışmalar hakkında yetkililerden bilgi aldı. Merkezde; çok amaçlı salon, gençlere yönelik etkinlik alanı, tahsis ve mülakat odaları, yemekhane, aile ve çocuklara yönelik destek birimleri, mescit ve geniş bekleme alanları gibi birçok fonksiyonel bölüm yer alacağı öğrenildi.

Vali Masatlı; yeni hizmet binasının özellikle aile, çocuk, kadın, yaşlı ve engelli vatandaşlara yönelik sosyal hizmetlerin daha hızlı ve etkin şekilde sunulmasına katkı sağlayacağını ifade etti.

