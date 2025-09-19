Hatay’da ilk muz hasadı yapıldı! İç pazarda fiyatı aşağı çekecek

Vali Masatlı, Arsuz ilçesinde gerçekleştirilen muz hasadına katıldı. İlçenin elverişli iklim ve coğrafi koşulları sayesinde kurulan muz seralarında ısıtma ünitesine ihtiyaç duyulmaması, üretimde önemli bir avantaj sağlıyor.

Geçtiğimiz yıl kendi elleriyle diktiği muz fidesinden ilk hasadı yapan Vali Masatlı, yaptığı açıklamada şunları söyledi: “İlimizin bereketli topraklarında üretilen bu değerli ürünlerin hasadının bol ve verimli geçmesini temenni ediyorum. Kadim şehrimizin ayağa kalkış sürecinde de her zaman olduğu gibi çiftçilerimizin yanında olmaya devam edeceğiz. Tüm çiftçilerimize hayırlı ve bereketli kazançlar olsun.”

Vali Masatlı’nın katılımıyla gerçekleştirilen etkinlikte, bölge çiftçileri de üretimin önemine dikkat çekerek verimli bir sezon geçirmeyi umut ettiklerini dile getirdi.