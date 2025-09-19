GAZETE VATAN ANA SAYFA
Gazete Vatan Logo
GündemHatay’da ilk muz hasadı yapıldı! İç pazarda fiyatı aşağı çekecek
HaberlerGündem Haberleri Hatay’da ilk muz hasadı yapıldı! İç pazarda fiyatı aşağı çekecek

Hatay’da ilk muz hasadı yapıldı! İç pazarda fiyatı aşağı çekecek

19.09.2025 - 00:05Güncellenme Tarihi:

Kaynak: Samim SELÇUK/ HATAY, (DHA)

Hatay’da ilk muz hasadı yapıldı! İç pazarda fiyatı aşağı çekecek

Hatay Valisi Mustafa Masatlı, geçtiğimiz yıl Arsuz’da diktiği muz fidesinden yetişen ilk muzu yine kendisi hasat etti.

Vali Masatlı, Arsuz ilçesinde gerçekleştirilen muz hasadına katıldı. İlçenin elverişli iklim ve coğrafi koşulları sayesinde kurulan muz seralarında ısıtma ünitesine ihtiyaç duyulmaması, üretimde önemli bir avantaj sağlıyor.

Geçtiğimiz yıl kendi elleriyle diktiği muz fidesinden ilk hasadı yapan Vali Masatlı, yaptığı açıklamada şunları söyledi: “İlimizin bereketli topraklarında üretilen bu değerli ürünlerin hasadının bol ve verimli geçmesini temenni ediyorum. Kadim şehrimizin ayağa kalkış sürecinde de her zaman olduğu gibi çiftçilerimizin yanında olmaya devam edeceğiz. Tüm çiftçilerimize hayırlı ve bereketli kazançlar olsun.”

Vali Masatlı’nın katılımıyla gerçekleştirilen etkinlikte, bölge çiftçileri de üretimin önemine dikkat çekerek verimli bir sezon geçirmeyi umut ettiklerini dile getirdi.

Güncel Haberler

Hatay’da ilk muz hasadı yapıldı! İç pazarda fiyatı aşağı çekecek
#Gündem

Hatay’da ilk muz hasadı yapıldı! İç pazarda fiyatı aşağı çekecek

Bu sene ürünleri zirai don vurdu, rekolte yüzde 80 düştü! Fiyatlar arttı, 50 liraya yükseldi
#Gündem

Bu sene ürünleri zirai don vurdu, rekolte yüzde 80 düştü! Fiyatlar arttı, 50 liraya yükseldi

Burası Türkiye'nin en küçük ilçesi! Onların tek bir talebi var
#Gündem

Burası Türkiye'nin en küçük ilçesi! Onların tek bir talebi var