Hatay’da etkili olan fırtına kamyonet ve tırları devirdi

İskenderun ve Payas ilçelerinde etkili olan fırtına, ulaşımda aksamalara neden oldu. Hatay-Ceyhan karayolunda seyir halindeki tırlar fırtınanın etkisiyle kontrolden çıkarak yola devrildi.

Kazada yaralanan olmazken, devrilen tırlarda maddi hasar oluştu. Olay yerine polis ve karayolları ekipleri sevk edildi. Ekipler bölgede güvenlik önlemi alarak yolu kontrollü şekilde trafiğe açtı.