Hatay'da bekâr müşteriyi kabul etmeyen tesise ceza
Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu (TİHEK), Hatay’da bekâr müşterinin rezervasyonunu iptal eden dinlenme tesisine ayrımcılık yasağını ihlal ettiği gerekçesiyle üst sınırdan 204 bin 285 lira idari para cezası verdi.
Hatay’ın Arsuz ilçesinde tatil yapmak isteyen E.E., deniz kenarındaki Hatay Defterdarlığı’na ait Arsuz Eğitim ve Dinlenme Tesisi’nde rezervasyon yaptırdı. E.E., rezervasyon talebinin bekâr olduğu gerekçesiyle reddedildiğini öne sürüp TİHEK’e başvurdu.
TİHEK, tesisten görüş istedi. Hatay Defterdarlığı ise konuya ilişkin verdiği görüşte, tesiste misafirlerin huzuru ve güvenliği için tedbir alınabileceğini belirtti. Konuyu değerlendiren TİHEK, anayasasının ‘Kanun önünde eşitlik’ başlıklı 10’uncu maddesinde belirtilen, ‘Herkes, dil, ırk, renk, cinsiyet, siyasi düşünce, felsefi inanç, din, mezhep ve benzeri sebeplerle ayırım gözetilmeksizin kanun önünde eşittir’ ibaresine vurgu yaparak ayrımcılık yasağının ihlal edildiği kanaatine vardı.
Hatay’ın Arsuz ilçesinde tatil yapmak isteyen E.E., deniz kenarındaki Hatay Defterdarlığı’na ait Arsuz Eğitim ve Dinlenme Tesisi’nde rezervasyon yaptırdı. E.E., rezervasyon talebinin bekâr olduğu gerekçesiyle reddedildiğini öne sürüp TİHEK’e başvurdu. TİHEK, tesisten görüş istedi. Hatay Defterdarlığı ise konuya ilişkin verdiği görüşte, tesiste misafirlerin huzuru ve güvenliği için tedbir alınabileceğini belirtti.
Konuyu değerlendiren TİHEK, anayasasının ‘Kanun önünde eşitlik’ başlıklı 10’uncu maddesinde belirtilen, ‘Herkes, dil, ırk, renk, cinsiyet, siyasi düşünce, felsefi inanç, din, mezhep ve benzeri sebeplerle ayırım gözetilmeksizin kanun önünde eşittir’ ibaresine vurgu yaparak ayrımcılık yasağının ihlal edildiği kanaatine vardı.