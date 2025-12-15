Hatay'da 4.2 büyüklüğündeki deprem sonrası ortaya çıktı!

AFAD verilerine göre saat 12.20 sıralarında Antakya'da 7 kilometre derinlikte 4.2 büyüklüğünde deprem yaşandı. Depremi hisseden vatandaşlar tedirginlik yaşadı. İlk belirlemelere göre herhangi bir yıkım yaşanmadığı öğrenildi. Deprem anında yaşanan bir sarsıntı kameraya yansırken diğer bir iş yerinde vatandaşların korku dolu kaçışı kameraya yansıdı.