15.12.2025 - 13:43Güncellenme Tarihi:

Kaynak: İHA

Hatay'ın Antakya ilçesinde yaşanan 4.2 büyüklüğündeki depremi hisseden vatandaşların korku dolu kaçışları kameraya yansıdı.

AFAD verilerine göre saat 12.20 sıralarında Antakya'da 7 kilometre derinlikte 4.2 büyüklüğünde deprem yaşandı. Depremi hisseden vatandaşlar tedirginlik yaşadı. İlk belirlemelere göre herhangi bir yıkım yaşanmadığı öğrenildi. Deprem anında yaşanan bir sarsıntı kameraya yansırken diğer bir iş yerinde vatandaşların korku dolu kaçışı kameraya yansıdı.

Hatay'da 4.2 büyüklüğündeki deprem sonrası ortaya çıktı!
