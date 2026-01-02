Hatay'da 2026 yılının ilk hediyesi! Görenler hemen aldı

Haberin Devamı

Hatay Büyükşehir Belediyesi (HBB), 6 Şubat 2023'te yaşanan deprem sonrası çok zor şartlar altında yaşamalarına rağmen tam bir birlik, beraberlik ve dayanışma örneği göstererek hayata tutunan ve şehrin kalkınmasına destek veren Hatay halkına minnettarlığını göstermek adına farklı bir etkinliğe imza attı. HBB ekipleri, şehrin faklı noktalarındaki billboardlarda HBB Başkanı Mehmet Öntürk'ün, "Birlikte Büyüttüğümüz Umutlar 2026'da Çiçek Açıyor" yazılı tebrik mesajlarının olduğu görsellerin üzerine Hataylı vatandaşlara yılbaşı hediyesi olarak demet demet nergis çiçekleri yerleştirdi.

Antakya'da Otogar önü, İskenderun'da Şehit Pamir Caddesi İşkur önü, Arsuz'da Rhosus karşısı, Defne'de Alen Alanı Necmi Asfuroğlu Lisesi Önü, Yayladağı'nda Belediye Binası önü, Reyhanlı'da Reyhanlı Lisesi duvarı, Altınözü'nde kent merkezinde, Kırıkhan'da Yeni Çarşı önü ve Samandağ'da Çiğdede Mahallesi'ndeki billboardlar üzerine yerleştirilen "Senin Sayende" sloganlı görseller halkın büyük beğenisini kazandı.

Billboardalar üzerine yerleştirilen nergisler karşısında şaşkınlık yaşadıklarını ifade eden vatandaşlar, Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Öntürk'e ince düşüncesinden dolayı teşekkür ederek yeni yılın ilk ve en anlamlı hediyesi olduğunu dile getirdi.