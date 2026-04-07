Hatay'a raylı sistem müjdesi: Ulaşımda yeni dönem başlıyor! Dev projede ön ihale tamam: İmzalar atıldı, işte ilk güzergah

Hatay’ın ulaşım geleceğinde tarihi bir dönüm noktası yaşanıyor. Hatay Büyükşehir Belediyesi (HBB), şehrin ulaşım altyapısını sil baştan değiştirecek olan Raylı Sistem Projesi’nde dev bir eşiği daha aştı. Uzun süredir beklenen projenin ön ihale aşamasının tamamlandığı müjdesini veren yetkililer, TCDD teknik kadrosuyla iş birliği içinde çalışacaklarını duyurdu. Antakya Organize Sanayi Bölgesi (OSB) ile şehir merkezi arasındaki trafiği nefes aldıracak bu hat, Hataylılara konforlu ve modern ulaşımın kapılarını aralıyor.