Hatay üretimde birinci sırada! Tüm Türkiye'nin ihtiyacının yüzde 53'ünü karşılıyor

17.11.2025 - 19:08Güncellenme Tarihi:

Kaynak: DHA

Hatay İl Tarım ve Orman Müdürü Abdurrahman Türkmen, Türkiye'de en çok tatlı patatesin kentte üretildiğini belirterek, hasat yapan çiftçilere bereketli sezon diledi.

İl Tarım ve Orman Müdürü Abdurrahman Türkmen, hasadı devam tatlı patates tarlalarında inceleme yaptı. Türkmen, yurt genelinde toplam tatlı patates üretiminin yüzde 53’ünü karşılayan kentin üretimde Türkiye’de birinci sırada yer aldığı belirtti.

Türkmen, hasat çalışmalarını yerinde inceleyerek, üreticilere bereketli bir sezon diledi. Türkmen, il müdürlüğü olarak, çiftçilerin emeklerine değer katmak, üretim potansiyelini geliştirmek ve sürdürülebilir tarımı desteklemek amacıyla çalışmalarının aralıksız devam ettiğini belirtti.

#Gündem

#Gündem

#Gündem

