GAZETE VATAN ANA SAYFA
Gazete Vatan Logo
GündemHatay İskenderun'da çalılık alanda çıkan yangın söndürüldü
HaberlerGündem Haberleri Hatay İskenderun'da çalılık alanda çıkan yangın söndürüldü

Hatay İskenderun'da çalılık alanda çıkan yangın söndürüldü

06.12.2025 - 20:43Güncellenme Tarihi:

Kaynak: Ufuk AKTUĞ – Ferhat DERVİŞOĞLU/İSKENDERUN(Hatay), (DHA)

Hatay İskenderun'da çalılık alanda çıkan yangın söndürüldü

Hatay’ın İskenderun ilçesinde çalılık alanda çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Yangın, akşam saatlerinde ilçeye bağlı Numune Mahallesi’ndeki çalılık alanda çıktı. Henüz belirlenemeyen nedenle başlayan yangın rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyüdü. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri yangına, tazyikli suyla müdahale etti. İtfaiye ekipleri tarafından söndürülen yangın sonrası bölgede soğutma çalışmaları devam ediyor.

Hatay İskenderunda çalılık alanda çıkan yangın söndürüldü

Güncel Haberler

Siirt’te pazar günü için sağanak yağış uyarısı
#Gündem

Siirt’te pazar günü için sağanak yağış uyarısı

Hatay’da etkili olan fırtına kamyonet ve tırları devirdi
#Gündem

Hatay’da etkili olan fırtına kamyonet ve tırları devirdi

Sakarya Pamukova'da panelvanla kamyonetin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı
#Gündem

Sakarya Pamukova'da panelvanla kamyonetin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı