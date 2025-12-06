Hatay İskenderun'da çalılık alanda çıkan yangın söndürüldü

Yangın, akşam saatlerinde ilçeye bağlı Numune Mahallesi’ndeki çalılık alanda çıktı. Henüz belirlenemeyen nedenle başlayan yangın rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyüdü. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri yangına, tazyikli suyla müdahale etti. İtfaiye ekipleri tarafından söndürülen yangın sonrası bölgede soğutma çalışmaları devam ediyor.