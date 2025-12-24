Hatay Hassa’da ters dönen otomobilin sürücüsü yaralandı

GAZETE VATAN ANA SAYFA
24.12.2025 - 00:14Güncellenme Tarihi:

Kaynak: HATAY (İHA)

Hatay’da takla atarak ters dönen otomobilin sürücüsü yaralandı.

Kaza; Hatay - Gaziantep yolu Hassa ilçesi Girne Mahallesi mevkiinde yaşandı. Aynı istikamette giden başka bir araca çarpan otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıkarak takla attı ve ters döndü. Kazada yaralanan otomobil sürücüsü, itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle kısa sürede kurtarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Yaralı sürücü olay yerindeki ilk müdahalenin ardından tedavi altına alındı.

