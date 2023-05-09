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Hatalı park nedeniyle manevra yapamayan İETT otobüsü trafiğe neden oldu

Arnavutköy’de hatalı park eden bir otomobil nedeniyle manevra yapamayan İETT otobüsü trafik oluşmasına neden oldu. Oluşan trafik nedeniyle ilerleyemeyen otomobillerin sürücüleri ve İETT’de bulunan yolcular hatalı park eden aracı elleriyle kaldırmaya çalıştı. Yaşananlar cep telefonu kamerası ile görüntülendi.

09.05.2023 - 09:27 | | İHA
Hatalı park nedeniyle manevra yapamayan İETT otobüsü trafiğe neden oldu

 Arnavutköy’de akşam saatlerinde hatalı park eden bir otomobil nedeniyle güzergahında seyir halinde olan İETT otobüsü dönüş yapamadı. İETT otobüsünün dönüş yapamaması nedeniyle cadde üzerinde araç trafiği oluştu. Trafikte kalan araçların sürücüleri ve İETT otobüsündeki yolcular hatalı park eden otomobili elleriyle kaldırmaya çalıştı. Yaşananlar cep telefonu kamerası ile saniye saniye görüntülenirken, aracı elleriyle kaldırmaya çalışan vatandaşlar başarılı olamadı. Araç sürücüsü bir müddet sonra olay yerine gelerek aracını kaldırdı.

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